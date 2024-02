Gest controversat și lipsit de sportivitate! Baschetbalistele Irlandei au refuzat să dea mâna cu fetele din Israel / VIDEO

Echipa feminină de baschet a Irlandei a refuzat joi, să dea mâna cu adversarele israeliene, pe fondul scandalului provocat de acuzațiile de antisemitism, în timp ce cele două țări se înfruntau la un meci de calificare la EuroBasket, potrivit theguardian.com.

Cu câteva minute înainte de începerea meciului, Basketball Ireland a anunțat pe rețelele de socializare că jucătoarele sale au decis să renunțe la politețea obișnuită de dinaintea meciului, legând decizia de comentariile făcute anterior de jucătoarea israeliană Dor Saar.

Într-un interviu publicat marți de Asociația israeliană de baschet, Saar s-a referit la viitorul meci cu Irlanda. "Se știe că sunt destul de antisemiți, nu este un secret, și poate de aceea se așteaptă un meci puternic", a spus ea. "Vorbim despre asta între noi. Știm că nu ne iubesc și vom lăsa totul pe teren întotdeauna și mai ales în acest meci".

Basketball Ireland a descris comentariile ca fiind "inflamatorii și complet inexacte" și a declarat că le-a raportat organismului care guvernează baschetul în Europa.

"Basketball Ireland a informat ieri Fiba Europe că, ca urmare directă a comentariilor recente făcute de jucătorii și personalul tehnic israelian - inclusiv acuzațiile incendiare și complet inexacte de antisemitism, publicate pe canalele oficiale ale federației israeliene -, jucătorii noștri nu vor lua parte la aranjamentele tradiționale dinaintea meciurilor cu viitorii noștri adversari", a spus aceasta.

Aceasta a adăugat că susține pe deplin decizia jucătorilor de a evita politețurile precum schimbul de cadouri și strângerile de mână înainte și după meciul de joi. De asemenea, jucătorii s-au aliniat pentru imnul național lângă banca lor de rezerve, mai degrabă decât în centrul terenului.

În ultimele săptămâni, echipa feminină s-a luptat cu apelurile de boicotare a meciului, care inițial trebuia să se joace în Israel în noiembrie, dar care a fost amânat și mutat la Riga după ce Basketball Ireland a cerut un loc neutru. Mai multe personalități sportive de profil au susținut apelul, iar presiunea asupra jucătoarelor a crescut după ce Asociația de baschet din Israel a distribuit fotografii de la o sesiune de antrenament care a inclus o vizită a soldaților din cadrul Forțelor de apărare israeliene.

Basketball Ireland a declarat la sfârșitul lunii trecute că a transmis Fiba Europe "îngrijorări puternice" cu privire la meciurile cu Israelul și că a lansat posibilitatea de a renunța la meciuri. Cu toate acestea, organizația a declarat că i s-a spus că ar putea primi amenzi de până la 180.000 de euro și că riscă să fie exclusă din EuroBasket în acest an și în 2027 pentru acest lucru.

Șeful Basketball Ireland, John Feehan: "Ne-ar mai trebui încă cinci ani pentru a reveni la nivelul în care suntem acum"

Șeful Basketball Ireland, John Feehan, a declarat că sancțiunile ar fi o lovitură ruinătoare pentru echipă. "Nu numai că am fi eliminați din competițiile internaționale pentru următorii cinci ani, dar probabil că ne-ar mai trebui încă cinci ani pentru a reveni la nivelul în care suntem acum, așa că, în termeni reali, am pierde o generație de jucători", a declarat el pentru postul național de televiziune irlandez RTÉ.

Cu toate acestea, mai mulți jucători au ales să nu se deplaseze la Riga pentru întâlnirea de joi. Israelul a câștigat meciul, care s-a disputat cu ușile închise din motive de securitate, învingând Irlanda cu 87-57.

În urma înfrângerii, antrenorul principal al Irlandei, James Weldon, și-a lăudat jucătorii pentru "maturitatea incredibilă în modul în care au gestionat o săptămână foarte presantă".

El a încercat să evite întrebările legate de formalitățile de dinaintea meciului. "Aș prefera să vorbesc despre baschet și nu despre asta, nu ne-am implicat în activitățile premergătoare meciului ca urmare directă a acelor comentarii nejustificate și inacceptabile din tabăra israeliană despre jucătorii noștri", a spus el într-o declarație. "A fost extrem de dezamăgitor, am venit aici pentru un meci de baschet, am vrut să câștigăm, dar nu am ieșit de partea bună a rezultatului cu această ocazie".