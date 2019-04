Gest de bunăvoință al autorităților israeliene - Creştinii din Gaza pot călători la Ierusalim de Paşti

Israelul a anunţat vineri că permite creştinilor din Fâşia Gaza să viziteze Ierusalimul şi Cisiordania pentru sărbătorile de Paşti după ce comunitatea s-a plâns că niciun permis nu a fost emis, informează DPA potrivit Agerpres.

Decizia a fost luată pe baza recomandării oficialilor din securitate, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului israelian.Elias Jelda, un purtător de cuvânt al comunităţii creştine din Gaza, nu a confirmat vineri noua permisiune de călătorie."Comunitatea creştină din Gaza nu a fost informată oficial că ni se permite să călătorim în Ierusalimul de Est şi în Cisiordania", a spus el, adăugând că poziţia israeliană este "înşelătoare şi total falsă".Joi, el a declarat pentru DPA că numai 200 de permise au fost acordate creştinilor din Gaza cu vârste de peste 50 de ani să viziteze Iordania, dar nu Ierusalimul sau Cisiordania."Nu am cerut să mergem în Iordania, am vrut să ne ducem la Ierusalim şi să ne rugăm acolo", a adăugat Jelda.Comunitatea creştină din Gaza numără aproximativ 1.000 de persoane. De obicei, ele primesc din partea Israelului între 400 şi 500 de permise pentru a vizita Ierusalimul şi Cisiordania de două ori pe an, în timpul Paştelui şi Crăciunului.