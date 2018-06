Gest fără PRECEDENT în România. Ce i-a cerut nepotul Regelui Mihai Principesei Margareta

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a spus, luni, că i-a trimis o scrisoare mătușii sale Margareta, Custodele Coroanei, în care arată că i-ar face o onoare deosebită ca ea și unchiul lui să-i fie nași la nunta cu Alina Maria Binder, care va avea loc în septembrie.

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai şi fost Principe al României, a vizitat, luni, Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, în care au fost încoronați Regii Ferdinand și Maria, iar apoi a fost întrebat, de jurnaliști, ce sentimente a avut vizitând o catedrală ctitorită de înaintașii lui.

”Sunt foarte emoționat, mă gândesc foarte mult la familia mea, mai ales anul acesta, nu numai pentru că este anul Centenar, ci pentru că o să mă căsătoresc în acest an și mă gândesc la ei și la tot ce au făcut pentru țara noastră”, a spus Nicolae Medforth-Mills.

În ceea ce privește pregătirile pentru nunta care va avea loc în 30 septembrie la Sinaia, Nicolae Medforth-Mills a declarat că în fiecare săptămână stabilesc ceva nou.

”De fapt, săptămâna trecută am scris o scrisoare către mătușa mea, Principesa Margareta, am întrebat dacă... ne-ar face o onoare, de fapt, să fie nașa și unchiul meu să fie nașul nostru la nuntă. Și aștept un răspuns acum”, a spus Nicolae Medforth-Mills.

Întrebat, de asemenea, dacă este optimist în ceea ce privește acceptarea invitației făcute, Nicolae Medforth-Mills a răspuns că speră că se va întâmpla acest lucru și ar fi o mare onoare, precizând că vor fi foarte fericiți dacă va participa toată familia.

Fostul principe nu a putut spune câți invitați va avea la nuntă, deoarece este încă prea devreme, însă a precizat că vor veni prieteni din circa 13 țări, dar și ambasadori, personalități din corpul diplomatic și familii regale.

De asemenea, nepotul Regelui Mihai a mai spus că încă nu are emoții, dar este sigur că în luna septembrie va fi mult mai emoționat.

”Oricum, e un moment foarte fericit pentru noi și abia așteptăm să sărbătorim împreună cu familia și prietenii noștri”, a arătat Nicolae Medforth-Mills.

Întrebat de jurnaliști despre rochia miresei, acesta a răspuns că nu prea știe detalii și nici nu vrea, dorind să fie o surpriză.

Nicolae Medforth-Mills a vizitat, luni, Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în care au fost încoronați Regii Maria și Ferdinand ca suverani ai României Mari. Catedrala a fost construită pentru acest moment cu sprijinul Casei Regale.

”Fiind anul Centenarului, a fost important pentru mine să vin aici la Catedrala unde au fost (n.r. încoronați) Regele Ferdinand și Regina Maria”, a mai spus acesta.

Nicolae Medforth-Mills s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia, iar apoi a vizitat catedrala, s-a rugat și s-a fotografiat cu mai mulți turiști și localnici, care i-au solicitat acest lucru. De asemenea, acesta a fost întâmpinat de mai mulți monarhiști.

Întrebat, de asemenea, despre întâlnirea sa cu ÎPS Irineu, Nicolae Medforth-Mills a spus că a fost una ”foarte frumoasă” și au vorbit ”foarte mult despre anul Centenar”.

”Familia mea și Regele Ferdinand, Regina Maria au făcut foarte mult pentru țara noastră într-o perioadă foarte scurtă (...) Bunicul meu a fost un om deosebit, un simbol adevărat, un exemplu adevărat pentru noi și mai ales pentru tineri. El a luat tot timpul cea mai bună decizie”, a mai spus Nicolae Medforth-Mills.

Nepotul Regelui Mihai se însoară cu Alina Maria Binder, o româncă în vârstă de 29 de ani. Acestuia i-a fost retras titlul de principe și a fost exclus din linia de succesiune la Coroana României.