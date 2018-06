Gest impresionant în Capitală: Bătrân salvat dintr-un incendiu de un polițist aflat în drum spre serviciu

În această dimineață, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, un polițist din cadrul Direcției Generale Management Operațional din cadrul MAI, a intervenit pentru lichidarea unui incendiu și evacuarea unei persoane, în vârstă de 81 de ani, din apartamentul cuprins de flăcări, situat la etajul 3 al unui bloc de pe Calea Griviței, sector 1.

Ofițerul de poliție a intervenit fără să stea pe gânduri, realizând pericolul la care era expusă persoana în vârstă: a spart ușa și a intrat în apartamentul cuprins de incendiu, reușind să-l localizeze și să-l lichideze.

„Am văzut un bătrân la balcon care cerea ajutor. O altă vecină de la un etaj superior striga după ajutor în timp ce suna la 112. Nu am realizat când am ajuns la ușa apartamentului. Am spart ușa. Era un fum dens și înțepător, nu se vedea la câțiva centimetri. Am localizat incendiul care ardea cu flacără deschisă. Am cerut ajutor la vecini pentru a-mi da la mână găleți cu apă pe care le aruncam astfel încât să evit sursele de curent. Cred că am aruncat mai mult de 10 găleți, după care am lăsat ușa deschisă pentru a ieși fumul și a-l putea localiza pe proprietarul apartamentului (.....). Atunci când am intrat pe ușa ministerului, eram plin de funingine, iar jandarmii de la acces m-au recunoscut abia după ce m-am legitimat. Nu am făcut ceva deosebit, am făcut ceea ce trebuia. Poate și altcineva ar fi dat o mână de ajutor tatălui meu!”, a afirmat poliţistul.

Ulterior, la fața locului, au venit și două echipaje de poliție din cadrul DGPMB şi mai multe autospeciale din cadrul ISU BIF, ocazie cu care victima a fost scoasă cu scara din apartament și transportată la spital.

Polițistul nu a suferit vătămări corporale, fiind apt să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu din această zi.

Ofițerul este încadrat din sursă externă din anul 2006. A lucrat la Ordine publică - Secția 17, la Judiciar – Secția 19, la dispeceratul DGPMB, iar din 2014 își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Generale Management Operațional.

