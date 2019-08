Gheorghe Dincă a început să vorbească: le-a spus anchetatorilor cum le-a omorât pe Alexandra și Luiza/SURSE

Gheorghe Dincă, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sâmbătă, că a folosit pentru creșterea temperaturii, în butoiul în care a ars cadavrul, vaselină și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține că l-a aruncat în Dunăre.

Potrivit surselor citate, Gheorghe Dincă a spus la audieri că a ucis-o pe Luiza cu o lovitură de pumn, scenariu descris și în cazul Alexandrei, iar apoi a aruncat cadavrul în Dunăre. Anchetatorii au mai căutat și zilele trecute, după indicațiile date de criminal, dar nu au găsit urme.

Sursele judiciare au mai declarat pentru MEDIAFAX că ucigașul a spus că a pus cadavrul Alexandrei în butoi, iar deasupra a mai pus vaselină, carton bitumat și cârpe, pentru a crește temperatura.

De altfel, unul dintre vecini a și declarat că s-a simțit miros de cârpă arsă.

„În ziua respectivă eu am făcut grătar în curte. De la el nu am văzut niciun fum. Mirosea a cârpă... m-am dus în grădină să mă uit dacă e foc pe undeva... nu s-a văzut niciun foc, nimic. Deci a cârpă mirosea dar nu s-a văzut nici urmă de fum, absolut nimic. A cârpă arsă, atât. (...) M-au întrebat și de la poliție și de la parchet și am spus că s-a simțit un fum, dar nu știu de unde au provenit. Nu sunt singurul vecin care spune chestia asta. S-a simțit miros de cârpă în jur de 5 jumate – 7 seara, joi seara”, a spus vecinul Marian.