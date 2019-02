Gheorghe Hagi a anunțat meciul DECISIV pentru Viitorul Constanța: 'Adversarul este într-un progres evident'

Antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi, a declarat joi, că meciul cu Sepsi este unul decisiv pentru formaţia sa, care are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a putea să tranşeze accederea în play-off în ultimul meci al sezonului regulat, cu Botoşani. El a precizat că lucrul bun este că Viitorul depinde doar de rezultatele sale pentru a intra în playoff, informează News.ro.

Hagi a spus că formaţia sa nu traversează o perioadă prea bună din punct de vedere al rezultatelor.

“E un meci decisiv, în deplasare, unde suntem obligaţi să producem rezultat pentru a avea şanse mari foarte mari după aceea să jucăm meciul decisiv la noi acasă pentru a merge în playoff aşa cum am făcut un ultimii ani. Lucrul bun este că depindem de noi, de rezultatele noastre cu toate că nu suntem într-o perioadă dulce a noastră. Important este că am făcut lucruri bune până în acest moment, avem puncte şi depindem de noi cu toate că nu am avut rezultate bune deloc. Există perioade la fiecare echipă de genul acesta şi noi suntem un club tânăr, un club care învăţă multe în fiecare zi, în fiecare moment capeţi experienţă. E un moment în care cred că noi învăţăm multe despre ce înseamnă să suferi în sport”, a afirmat Hagi.

Antrenorul Viitorului crede că Sepsi este într-un real progres faţă de anul trecut şi se află pe merit pe locurile de play-off.

“Adversarul este într-un progres evident de anul trecut şi până în acest an. Pe merit este acolo unde se află. E o echipa dificilă, e o echipă foarte grea, în special acasă, chiar şi în deplasare. Puţine echipe au câştigat acolo, sperăm ca şi noi să facem parte din echipele care au produs rezultat la Sepsi şi să ne întoarcem la Constanţa cu ceva pozitiv”, a declarat Hagi.

El a anunţat că nu vor face deplasare pentru meciul de vineri şase jucători, cei doi suspendaţi, dar şi Eric, Măţan, Târcoveanu şi Pitu, aceştia urmând să se pregătească în continuare la Constanţa, Hagi spunând că are nevoie de tot lotul pentru dubla cupă-campionat de săptămâna viitoare.

Hagi a mai afirmat în cadrul conferinţei de presă, că nu este preocupat de lucrurile care se petrec în afara terenului de fotbal. “Totdeauna am fost mai puţin preocupat de nu ştiu ce lucruri pe dinafară. Singura mea preocupare, obiectivul mare pe care l-am avut, îl am şi îl voi avea este să mă duc la stadion, să intru în bază, să antrenez, să văd fotbalişti, să văd copii, seniori, să stau lângă fotbal, nu în afara lui. Nu am făcut fotbal din afara terenului, nu mă pricep, nu îl cunosc, nu mă interesează. Eu ştiu pe teren ce înseamnă să fii sportiv. Cu siguranţă sunt ultimul din România în afara terenului”, a mai afirmat Hagi.

Meciul dintre Sepsi şi Viitorul are loc vineri, 22 februarie, de la ora 20.00.