Gheorghe Hagi, antrenor FC Viitorul: 'La juniori, Munteanu era faraon'

Gheorghe Hagi a declarat, vineri, în urma victoriei înregistrate de FC Viitorul în fața Chindiei Târgoviște, scor 3-0, că este mulțumit de evoluția jucătorilor săi, potrivit Mediafax.

”Au jucat foarte bine până acum. Sunt fericit. A fost o victorie frumoasă pentru că trei puncte sunt importante pentru noi. Cei de la Chindia au omogenitate. Joacă de la egal la egal cu toate echipele. Orice jucător, ca să devină mai bun trebuie să joace. Boboc o face bine. Din ce în ce joacă mai bine. Este talentat. Munteanu a meritat să ajungă la echipa mare pentru că la juniori deja era faraon. Are calitate multă. Are execuții foarte bune. Avem mulți tineri care dau randament. Cu toate că avem jucători accidentați, am avut alternative”, a spus Gheorghe Hagi, la Digisport.

În urma victoriei înregistrate în faţa Chindiei, FC Viitorul a devenit liderul Ligii 1, cu 28 de puncte.