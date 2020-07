Gheorghe Hagi, despre meciul împotriva celor de la Chindia: 'Trebuie să câştigăm și să ne impunem'

Antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi, doreşte ca echipa sa să facă un meci consistent şi bun contra Chindiei Târgovişte, sâmbătă, de la ora 18.00, şi să se impună, obiectivul fiind de a termina campionatul pe locul 7, informează News.ro.

“Avem un meci acasă, trebuie să câştigăm, să facem un meci foarte bun să jucăm bine, aşa cum am jucat şi Iaşi, cum am jucat ultimele meciuri, să facem un meci consistent, un meci bun să ne impunem şi să câştigăm”, a declarat Hagi, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că rezultatele pentru Covid-19 ale lotului sunt negative şi trei, patru jucători vor lipsi pentru acest meci, fiind accidentaţi.

“E bine că ieri ne-au venit rezultatele, sunt toate negative şi acest lucru e foarte bun şi suntem pregătiţi de meci. Avem acele accidentări care sunt în continuare, care au fost şi la Iaşi, vor fi 3-4 jucători care nu vor fi în teren pentru că sunt accidentaţi, ceilalţi, unii vor începe, alţii nu, vom vedea formaţia”, a explicat antrenorul Viitorului.

Hagi a mai spus că în meciul tur din play-out, pierdut de Viitorul cu 2-1, formaţia sa a avut ghinion.

“În meciul tur am avut ghinion, am făcut un meci foarte bun , dar în ultimii 30 de metri la ocaziile pe care ni le-am creat nu am fost aşa de inspiraţi. Sperăm ca de data aceasta să marcăm mai multe goluri”, a afirmat antrenorul formaţiei constănţene.

Hagi a mai spus că este bucuros să-l reîntâlnească pe Emil Săndoi, antrenorul Chindiei.

“E o plăcere deosebită. Mă bucur că a revenit pe bancă şi sper să stea cât mai mult. E un fost coleg şi sunt mulţi în prima ligă, îl saluit şi îmi face plăcere să-l revăd”, a mai spus Hagi.

El a precizat că obiectivul Viitorului este să termine campionatul pe locul 7.

Meciul dintre Viitorul şi Chindia va avea loc sâmbătă, de la ora 18.00, pe stadionul din Ovidiu.