Gheorghe Hagi, după egalul cu Clinceni: 'Undeva am făcut greşeli, asta este, de mâine o luăm de capăt, trebuie să muncim, să arătăm că suntem o echipă bună'

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, duminică seară, că echipa FC Viitorul trebuie să o ia de la capăt, după ce nu a reuşit calificarea în play-off-ul Ligii I, potrivit news.ro.

"Undeva am făcut greşeli, asta este, de mâine o luăm de capăt, trebuie să muncim, să arătăm că suntem o echipă bună. Este ceva nou pentru noi că nu am intrat în play-off, de mâine o luăm de la zero. Anul ăsta am avut ghinion, dar asta este, aşa se scrie istoria în fotbal", a declarat Hagi la televiziunile care transmit Liga I.

Formaţia FC Viitorul a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Academica Clinceni, în etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I.

Ca urmare a rezultatelor de duminică, FC Viitorul va juca în play-out-ul Ligii I, ultimele două calificate în play-off fiind Gaz Metan Mediaş şi Astra Giurgiu.