Gheorghe Hagi este invitat la 'Weekend of Legends' la Glasgow Rangers: Am amintiri frumoase de la Glasgow, acolo am câștigat Liga Campionilor în 2002

Clubul Glasgow Rangers a anunţat, miercuri, că va organiza în 26 martie 2022 evenimentul “Weekend of Legends”, prin care va sărbători 150 de ani de la înfiinţare, conform news.ro

Evenimentul va consta într-un meci între World Rangers şi Rangers Legends. Din echipa World Legends vor face parte, între alţii, Gheorghe Hagi, Roberto Carlos, Robert Pires şi Roy Makaay. Tehnicianul echipei Glasgow Rangers, Giovanni van Bronckhorst, va evolua pentru Rangers Legends, alături de Paul Gascoigne, Kris Boyd, Michael Mols, Sasa Papac, Nikica Jelavic şi alţii.

Căpitanul echipei legendelor lumii va fi Luis Figo.

“Am multe amintiri frumoase de la Glasgow, datorită câştigării Ligii Campionilor acolo în 2002. Weekend of Legends pe Ibrox va fi încă un eveniment memorabil. Abia aştept să fiu căpitanul unei echipe care va include foşti câştigători ai Cupei Mondiale, Ligii Campionilor şi Balonul de Aur”, a declarat Figo.

Clubul Glasgow Rangers s-a înfiinţat în martie 1872.

#RangersFC will celebrate becoming the first major European club to reach their 150th anniversary by hosting a galaxy of superstars for a Weekend of Legends, presented by @unibet, in March 2022.



