Gheorghe Mulțescu este convins că Dinamo a scăpat de retrogradare

Antrenorul FC Dinamo, Gheorghe Mulțescu, lasă să se înţeleagă că formaţia lui a scăpat de retrogradare după ultima etapă a play-out-ului ligii I, în care a remizat, acasă, scor 1-1, cu FC Viitorul, potrivit news.ro.

"(N.r. - întrebat dacă s-a încheiat cu bine totul) Da, bineînţeles, numai pentru asta am jucat. Altceva nu puteam să facem pentru că nu aveam benzină pentru 90 de minute, era clar şi nu puteam să riscăm. Am mizat pe o partitură cu siguranţă în apărare şi raiduri care s-au soldat cu vreo 3-4 ocazii de gol foarte clare. Jocul l-a controlat Viitorul, dar cele mai multe ocazii noi le-am avut. Coroborat cu trei săptămâni de carantină şi lipsă de pregătire sunt toate ingredientele pentru o lipsă de potenţă. Se caută tot felul de variante, dar până acum nu a fost găsită cea care să-i satisfacă pe cei care o vor pe Dinamo retrogradată. Noi aşteptăm să vedem ce s-o mai găsi ca să fim retrogradaţi. Dintr-o parte vin informaţii de un fel, din alta în alt fel, depinde de unde vin. A fost una dintre ele (n.r. - cele mai intense perioade din carieră), nu a fost singura, au mai fost, în anii 90, când am rămas fără o echipă întreagă, după ce au plecat toţi în străinătate, în 2013/2014, când am început cu New Dinamo, a trebuit să construim şi atunci. Dar este este cea mai grea pentru că a fost sub spectrul retrogradării, ceea ce pentru Dinamo e clar că e dramă. Eu m-am înţeles (n.r. - cu condcucerea clubului) pentru o lună, atat cât dura play-out-ul. Acum s-a terminat, o să stăm de vorbă şi o să vedem ce facem în continuare, dacă vom continua sau nu, poate că mâine o să aflăm. Dinamo are nevoie de siguranţă financiară, o echipă tehnică competentă şi jucători pe măsură", a declarat Mulţescu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Dinamo a încheiat campionatul penultima, fiind teoretic retrogradată, dar nu a jucat cinci meciuri, în urma cazurilor de infecatre cu noul coronavirus din lot.

Clasamentul final al play-out-ului este următorul: FC Viitorul – 43 de puncte (14 meciuri), FC Hermannstadt – 35 de puncte (12), Sepsi – 34 de puncte (13 jocuri), Academica Clinceni – 32 de puncte (14), FC Voluntari – 31 de puncte (14), Poli Iaşi – 30 de puncte (14), Dinamo – 25 de puncte (9 jocuri), Chindia Târgovişte – 23 de puncte (12 jocuri).

Însă FRF se pregăteşte să crească numărul de echipe din Liga I de la 14 la 16.

În acest caz, nu va retrograda nicio formaţie direct, doar ultima clasată, Chindia Târgovişte, va juca, la 9 şi 12 august, un baraj de menţinere/promovare, cu CS Mioveni, locul 3 în Liga a II-a.

Promovează direct din Liga a II-a UTA şi FC Argeş.