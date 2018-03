Gheorghe Piperea DESFIINŢEAZĂ scenariul inflaţiei de 12% şi dezvăluie CULISELE acestei ipoteze

Scenariul lansat de senatorul Florin Cîţu, desfiinţat din temelii! Avocatul Gheorghe Piperea susţine că ipoteza lansată de liberal, potrivit căreia inflaţia ar ajunge, anul acesta la 12%, este "un panseu dominat de dorinta (wishfull thinking) ca gruparea politica din care face parte sa preia puterea". Piperea susţine că liberalil ar viza, de fapt, "un post caldut in CA al BNR".

"Senatorul liberal Catu emite o estimare de inflatie pentru anul acesta de 12%. Aceasta nu este o prognoza, ci un panseu dominat de dorinta (wishfull thinking) ca gruparea politica din care face parte sa preia puterea de la incoerenta majoritate politica actuala si, ulterior, insasi domnia sa, personal, sa "preia" un post caldut in CA al BNR. Este adevarat ca actuala putere politica face mari greseli, este inconsistenta, este auto-destructiva, dar de la o inflatie de cca 5% in prezent pana la 12% este o distanta tot atat de mare cat un mandat al gubernatorului Manole. O asemenea ratare a tintei de inflatie (maxim 2% anual, dupa canoanele BCE si BIS) ar insemna un enorm esec al lui Manole, care nu ar putea fi spalat nici cu cele mai mari prostii imaginabile ale guvernarii PSD - ALDE. Pe de alta parte, o inflatie de 12% inseamna un Robor de minim 13%. Or, un astfel de salt enorm al acestei dobanzi cartelare ar duce nu numai la cresterea costului de finantare a statului (dorita cu ardoare de dl catu, pentru a vedea picata actuala guvernare), ci si crestere exponentiala a costurilor creditarii, cu doua majore consecinte : (i) cresterea dezastruoasa a numarului de faliti in randurile imprumutatilor la banci; (ii) scaderea pana la neutralizare a intentiei de consum pe credit. Asadar, doua consecinte care ar lovi fix in inima sistemului bancar, cel pe care il sustin dl Catu, Orban & profesori libertarieni de economice aglutinati in jurul actualei conduceri a PNL. Ca sa nu mai vorbim ca lumea, atat cea care voteaza, cat si (mai ales) cea care nu voteaza va contabiliza din nou un asemenea esec in dreptul intregii clase politice si, mai ales, a BNR.

Asa ca am o singura nelamurire : incotro PNL?", scrie avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook.

