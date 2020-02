Gheorghe Piperea, despre Cîţu-premier: 'CCR va trânti propunerea, ca şi în cazul lui Orban'

Avocatul Gheorghe Piperea este de părere că nominalizarea lui Florin Cîţu pentru funcţia de prim-ministru nu va trece de Curtea Constituţională. Piperea mai afirmă că preşedintele Iohannis conduce PNL spre o gaură neagră din care nu va mai ieşi.

"Daca este reala epidemia de coronavirus, desemnarea lui Câtu ca premier este de-a dreptul iresponsabila.

Curtea Constitutionala tocmai ce i-a spus lui Werner ca nu poate desemna in batjocura Constitutiei un ins care nu poate forma o majoritate care sa dea tarii un premier. Or, caricatura de Câtu, care a fost respins de doua ori de comisiile parlamentare si a fost demis de doua ori de Parlament, nu are cum sa formeze o majoritate. Ca sa nu mai vorbim ca a jucat la pacanele 6 mld euro, ceea ce ar trebui sa il puna la dispozitia parchetului, si nu sa fie desemnat premier.

Banksterii si sefii submediocri ai multinationalelor nu ar trebui sa se bucure ca sluga lor va fi premier. Nu va fi, pentru ca, din nou, CCR va tranti propunerea, ca si in cazul lui Orban.

Dincolo de asta, este cert ca Werner afunda PNL (odinioara, un partid respectabil) intr-o gaura neagra din care nici sigla nu i se va mai vedea. Nu ii plang de mila, insa. Au contraire, ii urez uitare rapida", scrie Piperea pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, miercuri seara, pe Florin Cîțu premier. Decizia preşedintelui riscă să cadă sub incidenţa deciziei de luni a Curţii Constituţionale, care a stabilit că nominalizarea lui Ludovic Orban pentru funcţia de prim-ministru a generat un conflict juridic de natură constituţională cu Parlamentul.

"Curtea a constatat, în esență, în acord cu Decizia CCR nr.80/2014, că desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru trebuie să aibă ca scop asigurarea coagulării unei majorități parlamentare în vederea formării unui nou Guvern", se arată în comunicatul CCR de luni.

Decizia CCR se bate cap în cap cu istoricul recent al ministrului interimar al Finanţelor. Florin Cîţu este printre miniştrii avizaţi negativ de comisiile de specialitate din Parlament atât la prima numire, cât şi la audierile miniştrilor propuşi în cabinetul Orban II.

Mai mult, Senatul a adoptat pe 9 decembrie 2019 o moţiune simplă împotriva ministrului Cîţu, fapt care întăreşte ideea că acesta nu poate forma o majoritate în Parlament, deci desemnarea sa încalcă decizia CCR.