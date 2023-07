Gheorghe Piperea, despre varianta ca AUR să o susțină pe Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei: 'Sper că vor lua în considerare'

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universității București și viitor candidat AUR la alegerile europarlamentare, consideră că formațiunea condusă de George Simion ar trebui să ia considerare susținerea Gabrielei Firea pentru funcția de primar general al Capitalei. Invitat la emisiunea „România suverană” de la Realitatea PLUS, Piperea a comentat astfel informațiile vehiculate de realizatoarea Alexandra Păcuraru cu privire la o viitoare candidatură independentă a Gabrielei Firea.

„O cunosc personal pe doamna Firea, am lucrat patru ani de zile cu dumneaei când era primar iar eu eram adminstrator judiciar la RADET. O cunosc destul de bine inclusiv în plan personal, am avut discutii inclusiv politce. Din punctul meu de vedere ar face un lucru foarte bun dacă s-ar decide să candideze independent.

Nu stiu ce pozitie va avea AUR, nu știu ce a declarat George Simion, dar cred ca un primar independent la Primăria Capitalei are nevoie și de doi, trei, poate chiar patru primari de sector și mult mai important, are nevoie de o majoritate în consiliul general. Daca reuseste o alianta intre Gabriela Firea pe de o parte si AUR pe de altă parte, eventual sustinută și de acei membri PSD care nu sunt foarte încântati de ce i s-a întâmplat, de lucrurile injuste care s-au intamplat, atunci s-ar putea să fie o carte foarte bună jucata de doamna Firea, și sper că cei din AUR vor lua in considerare la modul serios acest lucru ca strategie de castigare a alegerilor locale în 2024.

E o informație pozitivă dar, repet, oarecum m-a luat prin surprindere ce spuneti. Știu ca doamna Firea este în momentul de față în vacanță, dacă îmi face onoarea să-mi răspundă la telefon probabil că o să mă întâlnesc cu domnia sa peste vreo săptămână și să o întreb direct dacă are această intenție sau nu”, a spus Gheorghe Piperea, la Realitatea PLUS.

Candidatura Gabrielei Firea, între PSD și PUSL

Gabriela Firea a demisionat din funcția de ministru al familiei pe fondul scandalului general de dezvăluirile din „azilele groazei”, patronate de persoane apropiate de cuplul Firea-Pandele. În urmă cu mai multe luni, Marcel Ciolacu afirma că Gabriela Firea va fi candidata PSD la Primăria Capitalei, însă în urma scandalului legat de azile nu este clar dacă poziția PSD mai este aceeași. Pe de altă parte, Partidul Umanist Social Liberal, înființat de Dan Voiculescu și condus de Cristian Popescu Piedone, a anunțat zilele trecute că va susține o eventuală candidatură a Gabrielei Firea.