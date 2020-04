Gheorghe Piperea, după scandalul izolării pensionarilor: 'Nimeni nu mai e convins acum că autorităţile sunt chiar aşa de departe de tentaţii totalitariste'

Avocatul Gheorghe Piperea avertizează că discuţia despre izolarea forţată a pensionarilor în hoteluri arată faptul că autorităţile nu sunt străine de tentaţii totalitariste. Piperea demontează şi propaganda din ultimele două zile şi arată că ministrul Sănătăţii este la fel de vinovat ca Adrian Streinu-Cercel pentru promovarea unei asemenea măsuri.

"Degeaba dl presedinte arunca toata vina pe Streinu-Cercel daca:

(i) Streinu-Cercel nu este de urgenta demis, pentru ca a putut concepe un asemenea plan; la fel si cei de la Institutul Matei Bals care l-au secondat;

(ii) Tataru nu este demis, pentru ca a adus in atentia opiniei publice masurile propuse in acest plan, care dateaza de la inceputul lui martie; dovada clara ca autoritatile au luat in calcul asemenea masuri de inspiratie nazista este chiar faptul ca Tataru a vorbit despre ele, cu calm, metoda si convingere (dubiile au aparut doar ieri, cand lumea a izbucnit cu manie impotriva guwernerului).

Propagandistii de pe langa dl presedinte sau dl premier nu mai pot pacali pe nimeni dand vina exclusiv de Streinu-Cercel.

In plus, nimeni nu mai e convins acum ca autoritatile sunt chiar asa de departe de tentatii totalitariste, cu toate “asigurarile” lui Johannis", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

Președintele României, Klaus Iohannis, a avut o reacție virulentă la adresa planului lui Adrian Streinu-Cercel, spunând că în țara noastră nu vor fi impuse măsuri totalitare, iar un astfel de plan este „inacceptabil”. Cel care a făcut însă public scenariul izolării pensionarilor a fost ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, care a afirmat că se ia în calcul măsura, în funcţie de evoluţia epidemiei.