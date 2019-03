Gheorghe Piperea, ipoteză INCENDIARĂ în scandalul pe rezervele de aur: 'E posibila o asemenea manipulare din partea BNR?'

Economistul Gheorghe Piperea vine cu o ipoteză șoc în plin scandal privind rezervele de aur ale României, pe care, mai nou, PSD le vrea repatriate, pentru ca, spun reprezentanții partidului, țara noastră să nu mai plătească taxă de depozitare a acestora.

"Ce avem noi aici? Rapoartele BNR ref rezerva “internationala” de aur contin diferente semnificative intre varianta in engleza si cea in romana? Se intocmesc aceste rapoarte sau se refac la distante de 5, 11 sau 13 ani? Rezerva “internationala” de aur era tinuta in tara inainte de 1999, dar acum nu mai poate fi tinuta aici, deoarece nu mai are credibilitate "internationala"? BNR a acceptat sa primeasca dobanzi in dolari si nu in aur (pana in 2006) si a renuntat de tot la dobanzi din 2006 incoace?

E posibila o asemenea manipulare din partea BNR?

Mvai, dar cum putem fi atat de rautaciosi sa nu vedem imaculata conceptie a statuilor sefimii BNR?

(a se vedea, in detaliu, editorialul de azi al lui Calin Rechea din ziarul Bursa, intitulat Prea tarziu pentru repatrierea aurului Romaniei, din care am extras captura de mai jos)

PS Avand in vedere criza ce va sa vina odata cu iesirea Londrei din UE, eu zic ca trebuie sa depasim blocajul mental si emotional anti-Dragnea si sa analizam cu atentie masurile de luat pentru a nu pierde (din nou) tezaurul Romaniei", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.