Gică Craioveanu: 'Ne-am cam obişnuit să nu mai fim la turneele finale. Ne duc băieţii din dezamăgiri în dezamăgiri şi e păcat'

Gheorghe Craioveanu a declarat joi că marea problemă a fotbalului românesc este că ne-am obişnuit să nu mai fim prezenţi la turneele finale ale campionatelor europene şi mondiale, în ciuda faptului că echipa naţională nu este atât de slabă.

"Asta este marea problemă, că ne-am cam obişnuit să nu mai fim la turneele finale, noi, ca foşti jucători la echipa naţională şi publicul în general. Ne duc băieţii din dezamăgiri în dezamăgiri şi e păcat pentru că totuşi echipa naţională eu nu cred că este aşa slabă cum consideră mulţi. Eu cred au puţin talent, dar sunt greşeli individuale care ne-au dus un pic înapoi. Facem greşeli pe plan defensiv uriaşe, de marcaj, poate că uneori vrem să arătăm mai mult decât se poate şi asta ne trage înapoi. De asta nu mai sunt rezultate şi de aia poate pentru noi nu mai sunt multe speranţe în viitorul apropiat. Cât avem şanse la Mondiale eu cred că trebuie să sperăm. Îmi aduc aminte că atunci când a debutat eu, trebuia să câştigăm două meciuri din trei ca să ne calificăm şi le-am câştigat pe toate trei, şi una dintre ele era Belgia, care era o echipă foarte mare, foarte bună, avea un oarecare Scifo, dacă nu mă înşel", a declarat Craioveanu, scrie agerpres.ro.

El s-a declarat un susţinător al naţionalei Spaniei la EURO 2020, deşi crede că jocul ibericilor va fi afectat de pandemia de COVID-19: "Eu sunt suporter al Spaniei, vă daţi seama, sunt de 26 de ani acolo, sunt aproape spaniol, deşi voi muri român. Dar e o mică problemă cu cazurile de COVID, se pare că mai sunt câţiva jucători suspecţi de COVID. Eu cred că asta o să influenţeze foarte mult randamentul Spaniei la acest Campionat European. Favoritele acestui turneu sunt în ordine Franţa, Anglia şi Spania. Nu cred că va apărea nicio surpriză. Nu cred, pentru că nu văd eu Croaţia de acum câţiva ani în nici o echipă, nu văd această putere. O să fie poate o Belgia, Portugalia, dar nu cred că la nivelul de a câştiga acest turneu".

Foştii fotbalişti Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, Daniel Pancu, Gheorghe Craioveanu, scrimera Ana-Maria Popescu (Brânză), luptătorul Cătălin Moroşanu, fostul baschetbalist Virgil Stănescu şi fostul boxer Mihai Leu au participat joi seara la lansarea revistei Super EURO, dedicată turneului final şi la deschiderea agenţiei Superbet Premium Store, agenţie VIP de pariuri sportive.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).