Gică Hagi, avertisment pentru viitorul şef FRF: Cel care va câştiga alegerile are o muncă titanică de făcut, trebuie să resusciteze fotbalul românesc

Antrenorul formaţiei Viitorul, Gheorghe Hagi, susţine că viitorul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal va avea o muncă titanică de făcut şi că trebuie să resusciteze fotbalul românesc pentru a-l duce din nou în top. Hagi a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că foarte importantă pentru noua conducere a Federaţiei Române de Fotbal va fi nu neapărat partea administrativă, ci partea tehnică. “Mesajul meu a fost clar şi cred că îndreptăţit, pertinent, ca fost mare fotbalist, ca om care a investit în fotbalul românesc, am dat un mesaj destul de clar. Va fi foarte greu celui care va câştiga, are o muncă titanică de făcut vizavi de a resuscita fotbalul românesc, a-l duce în top. Pentru că trebuie să vină şi ziua în care se vorbeşte numai de performanţă tehnică. Văd că se discută mai mult de bugete, ok, şi alea sunt importante, dar partea tehnică e lucrul fundamental care te scoate în faţă. Succesul şi performanţa te scot în faţă. Cine va ajunge să conducă fotbalul românesc şi ca preşedinte, dar şi partea tehnică, are o muncă titanică de făcut, Nu e glumă, nu e joacă, este o muncă titanică”, a afirmat Hagi.

El a mai spus că în prezent cota jucătorilor români în străinătate este una foarte joasă, iar pentru a duce fotbalul românesc pe scena europeană prespune o muncă titanică.

“Cota jucătorilor români în străinătate este foarte joasă, să nu zic critică. Aşa că a munci, a aduce fotbalul românesc pe scena europeană, este o muncă titanică. Este o muncă tehnică”, a mai afirmat tehnicianul constănţean.

El spus că loturile naţionale de juniori sau tineret nu trebuie să aibă ca obiectiv promovarea unui jucător la naţionala mare, ci calificarea la competiţiile la care participă.

“Loturile naţionale: U21, U19 U 17, U15 nu pot avea drept obiectiv doar de a da un jucător la echipa naţională. Nu loturile naţionale dau jucători la echipa mare, eronat, dau cluburile, jucătorii joacă la cluburi, cluburile sunt formatoare de jucători, nu loturile naţionale. Loturile naţionale doar selectează. Loturile naţionale trebuie să califice echipele. Până nu o să ajungem să ne calificăm, nu o să ieşim din starea în care suntem. Dar dacă nu există acest obiectiv la loturile naţionale, atunci cum să creăm o echipă mare, naţionala mare cum să aibă succese dacă noi nu producem jucători care sunt campioni”, a mai spus Hagi.

El a menţionat că în cazul în care se va implica vreodată la FRF, atunci va merge acolo pentru ca România să redevină în top.

“Cel care va fi acolo sus e în slujba României şi trebuie să scoată România în fotbal la nivelul la care era. Dacă nu, să cedeze. Să mă duc doar de dragul de a fi... Mie dacă nu îmi place, nu mă duc. Dar dacă mă duc vreodată, staţi liniştiţi, că mă apuc să devenim cei mai buni. Dacă vreodată o să mă apuc, o fac doar cu acest gând”, a mai explicat fostul internaţional.

El crede că în România mai sunt jucători talentaţi, iar cei care neagă acest lucru sunt cei cărora nu le place să muncească deoarece descoperirea şi formarea unor fotbalişti presupune foarte multă muncă.

Hagi susţine că viitorul preşedinte al FRF trebuie să îşi propună construirea unei generaţii mai mari decât cea din care a făcut parte şi că este nevoie de o strategie unitară de dezvoltare, implementată la nivel naţional, conform news.ro.