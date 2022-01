Gică Popescu acuză FRF: 'Este o mizerie!'

Preşedintele FC Farul Constanţa, Gheorghe Popescu, a afirmat, sâmbătă, că Liga Profesionistă de Fotbal a făcut „o mizerie” după ce meciul cu Academica Clinceni a fost amânat după cazuri de Covid-19 la echipa ilfoveană.

"Este o mizerie păstorită de Liga Profesionistă de Fotbal. Noi am informat Liga Profesionistă de Fotbal înainte de a face publice aceste zvonuri. Liga Profesionistă de Fotbal nu respectă regulamentul. A acceptat o listă a celor de la Clinceni fără să aibă în componenţă cei 8 jucători formaţi la nivel naţional şi 4 din propria pepinieră. În plus, din câte ştiu eu, Cliceniul a întrerupt contractul cu 4 jucători. Toate aceste mizerii au fost aduse la cunoştinţă Ligi Profesioniste de Fotbal, care se pare că păstoreşte aceste mizerii. Dă-le meciul pierdut cu 0-3, nu e vina mea, a Farului, că tu ai doar 6 jucători. E vina mea că nu ai putut să-ţi faci lista? De ce acceptă Liga ca o echipă să se înregistreze cu 6 jucători pe lista A când ai posibilitatea să treci 25 de jucători? De ce păstoresc mizeriile asta cu bună ştiinţă?. Eu am informat preşedintele Ligii în legătură cu această informaţie. Mi-au zis să aşteptăm, să nu premedităm. Este exact ce am zis eu. Nu ştim ce vom face. Acum ne vom întâlni şi noi să vedem ce decizii vom lua. Să ne anunţi în dimineaţa meciului că nu se mai joacă meciul, mi se pare aşa... . Le-am spus de acum două zile că o să fie infectaţi, că o să fie portarul infectat. Nu e vina mea că pun un singur portar pe listă, ci nu trei. Când vezi astfel de mizerii îţi trece pofta să mai investeşti în fotbal şi să faci performanţă. Vin amatorii de la Ligă şi spun: 'Meci amânat'”, a declarat Gică Popescu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca partida Academica Clinceni - Farul Constanţa să fie amânată, a anunţat clubul ilfovean. Motivul este infectarea cu Covid-19 a 4 jucători de la echipa din Clinceni, ceea ce a dus la imposibilitatea de a alcătui un lot format din cel puţin 13 jucători.

Meciul a fost reprogramat pentru data de 17 februarie, de la ora 20.00. Iniţial, partida trebuia să aibă loc astăzi, de la ora 17.00.