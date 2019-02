Gică Popescu bagă mâna în foc pentru Guvern: stadioanele pentru Euro 2020 vor fi gata în timp util

Consilierul premierului în vederea EURO 2020, Gheorghe Popescu, a susţinut luni o conferinţă de presă, în care a vorbit despre stadiul lucrărilor pentru organizarea turneului final, dând asigurări că stadioanele vor fi date în folosinţă în timp util.

Citește și: Cum votează românii pe regiuni și în funcție de rural/urban. PSD conduce autoritar în Muntenia și Moldova. PNL adjudecă Ardealul/ INFOGRAFIE

”Stadioanele, cele trei stadioane, vor fi gata pentru antrenamentele de la EURO 2020. (...) Dorim ca aceste stadioane să fie gata şi vor fi gata. Chiar dacă vor fi gata în proporţie de 90%, asta nu înseamnă cu nu vor fi folosite. Aceste stadioane vor fi operative pentru acest turneu final. Echipele care vor veni la Bucureşti se vor putea antrena pe aceste stadioane. Nu facem aceste stadioane doar pentru EURO 2020, care va dura două săptămâni. În momentul în care vom avea toate stadioanele gata, Bucureştiul va putea organiza Campionate Europene de juniori, de fotbal feminin, de rugby, din doi în doi ani. Este important să avem stadioanele gata, ca să demonstrăm că atunci când ne asumăm un lucru, îl putem face", a declarat Gheorghe Popescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Consilierul onorific al premierului a vorbit și despre problema transportului până la aeroport. "Legat de calea ferată, calea ferată e un obiectiv cu o istorie mult mai veche, din câte știu eu. Primul studiu de fezabilitate a fost terminat undeva în 2008 și acest proiect a stat undeva în sertar până în 2018, când noi l-am preluat în comitetul inter-ministerial și am zis să putem să facem încă un obiectiv având ca și motiv Euro 2020. Foarte multe capitale importante au un astfel de proiect și noi va trebui să profităm de acest proiect să mai îndeplinim încă un obiectiv, însă acesta este manualul pe care Guvernul României l-a prezentat în primăvara lui 2014 cred că UEFA, în baza căruia au fost acordate organizarea celor trei meciuri: trei în grupă și unul în optimile de finală. În acest manual, nu este prevăzută calea ferată, însă au fost prevăzute alte obiective pe care din păcate nu le-am putut îndeplini deoarece ne-am apucat de lucru foarte târziu", a completat fostul jucător al naționalei.

Gheorghe Popescu a precizat că timp de trei ani, respectiv din 2014 și până în 2017, "nu s-a făcut nimic". "În primăvara anului 2014, a fost prezentat acest manual de candidatură către UEFA și în septembrie a aceluiași an 2014 ne-a fost acordat dreptul de a organiza patru meciuri din EURO 2020. Din 2014 și până în 2017, nu s-a mai întâmplat nimic. În 2017, a luat naștere comitetul interministerial de coordonare și organizare a proiectului EURO 2020. Singura și unica întâlnire pe care a avut comitetul interministerial până la venirea mea a fost în iunie 2017. Eu am fost numit la coordonare în ianuarie 2018 și de la numirea mea și până în prezent am făcut opt ședințe ale comitetului interministerial, am constituit 11 grupuri de lucru și am avut 83 de întâlniri pe baza acestui proiect. Deci s-a muncit la acest proiect, însă din păcate ne-am apucat târziu. În 2018, când ne-am apucat, în afară de anumite demersuri care le-a făcut CNI-ul legat de stadioane, nu era mai nimic făcut", a mai declarat Gheorghe Popescu.

Anterior, președintele Companiei Naţionale de Investiţii a anunțat că stadioanele Steaua, Rapid şi Arcul de Triumf din Capitală ar urma să fie reabilitate în proporţie de 70% până la sfârşitul anului astfel încât în mai 2020 să poată avea loc meciurile de antrenament pentru Campionatul European.

Potrivit ProSport, UEFA a închiriat alte stadioane pentru Euro 2020 pentru că guvernul României şi-a încălcat absolut toate angajamentele, pierzându-şi astfel credibilitatea. Forul continental a decis să nu mai rişte şi a închiriat alte baze de pregătire. Este o măsură de siguranţă luată pentru că la Nyon nu mai există convingerea că Steaua, Dinamo şi Rapid vor fi gata în timp util. UEFA a optat pentru baza din Berceni a FCSB, pentru baza Mogoşoaia a FRF şi, spun sursele ProSport, pentru stadionul Concordia din Chiajna.