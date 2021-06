Gică Popescu, după ultima întâlnire a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020: 'A fost o onoare şi o provocare'

Fostul internaţional Gheorghe Popescu a scris, miercuri, pe Facebook, că a fost onoare pentru el să coordoneze organizarea Euro-2020, potrivit news.ro.

"Astăzi a fost ultima întâlnire a Comitetului Interministerial pentru organizarea EURO 2020, înainte de startul competiţiei. A fost o onoare şi o provocare pentru mine să coordonez cel mai interesant şi mai complex proiect sportiv organizat de România. Prima şedinţă a fost în februarie 2018. Au fost zeci de şedinţe. Dincolo de numărul lor, le ţin minte pe fiecare. În cariera mea, pe lângă trofeele interne şi internaţionale câştigate cu echipele de club, şi cele 116 meciuri pentru echipa naţională, mă voi mândri mereu cu faptul că am contribuit ca ţara noastră şi Bucureştiul să fie la un nivel înalt, in rândul ţărilor şi al oraşelor care vor găzdui acest turneu final de Campionat European. Am lucrat în aceşti 3 ani şi jumătate alături de reprezentanţii Guvernului, ai Companiei Naţionale de Investiţii şi de partenerii săi, ai Federaţiei Române de Fotbal şi Primăriei Capitalei. Tuturor, le mulţumesc", a scris Popescu pe Facebook.

Programul partidelor de pe Arena Naţională este următorul:

Grupa C

Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria – Macedonia de Nord;

Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina – Macedonia de Nord;

Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina – Austria;

Optime de finală

Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F – 3A/B/C.

Celelalte trei partide din această grupă, din care mai face parte Olanda, vor avea loc la Amsterdam.