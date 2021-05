Giedrus Arlauskis a dezvăluit secretul succesului echipei sale. Alexandru Chipciu: 'Avem un lot bun, cel mai puternic şi asta a făcut diferenţa'

Cel mai bun lot din Liga I îl are CFR şi asta a făcut diferenţa, susţine mijlocaşul Alexandru Chipciu, în timp ce portarul Giedrus Arlauskis consideră că pentru câştigarea titlului a primat spiritul de luptător, potrivit news.ro.

"Vedem ce va fi de la vară, mai am un an de contract. Nu am vorbit cu nimeni să plec. Dacă va fi structurat la fel şi investiţiile care au fost, e greu să opreşti hegemonia CFR Cluj. Dacă mergem pe aceeaşi linie, e posibil să mai câştigăm. Forţa grupului contează, avem un lot bun, cel mai puternic şi asta a făcut diferenţa", a declarat Chipciu.

"Secretul nostru este spiritul de luptător. Nu avem mare talent, dar suntem luptători", a spus Arlauskis.

Deja campioană, CFR Cluj a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), pe FCSB, în etapa a X-a, ultima, a play-off-ului Ligii I.

Au marcat: Gîdea '14, Rondon '66.

Clasament: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioană), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 40, 4. Sepsi – 37, 5. Academica Clinceni – 32, 6. FC Botoşani – 31.

Ultimele două meciuri ale sezonului, CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni şi Sepsi Sfântu Gheorghe - FC Botoşani, vor avea loc miercuri, de la ora 18.30, respectiv joci, de la 17.30.