Gigă Hagi spune ce ar face în locului lui Klaus Iohannis: Tot ce este în România este numai negativ. Nu mai vezi nimic frumos

Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de direcția în care merge România, precizând că, dacă ar fi președintele țării, ar investi în cultură, sport, sănătate și infrastructură.

"Dacă aș fi președintele României, aș investi doar în segmentele sociale. Cultură, sport și sănătate. Sunt trei segmente sociale, la care se adaugă infrastructură. Că-i rutieră, că e navală...M-aș băga în toate și România o să înflorească, o să zâmbim cu toții! Din păcate, acum suntem toți triști. Tot ce este în România este numai negativ! Discuți, vezi, în jurul tău totul e negativ...Nu mai vezi nimic frumos. Cu excepția unei fete care ne mai ține, totul este negativ. Simona ne mai ține, se duelează cu cei mari și care stă în topul mondial. Pe timpul meu eram în top mondial în toate disciplinele sportive. De ce au trecut 27 de ani? Pentru ce am mai făcut Revoluția? De ce s-a mai schimbat, să fim mai săraci? Să cerșim cu toții? Nu cred... Zic vorbe mari iar, dar țineți minte, pentru că din când în când am momentele mele, pentru că sunt un tip care are orgoliu și mândrie și astea nu pot dispărea niciodată, pentru că sunt român. România era în elită! Acum nu mai e. Din păcate", a spus Gigă Hagi, potrivit Digi24.