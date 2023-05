Gigi Becali `a dat de pereți` cu jucătorii săi după eșecul din partida cu Farul:`Du-te, mă, atacă și fă ceva. Nu au bărbăție`

Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a reacționat furibund după ce formația sa a suferit o înfrângere cu scorul de 2-3 în meciul împotriva Farului, ratând astfel obținerea titlului.

Latifundiarul din Pipera a lansat critici aspre la adresa jucătorilor săi, reproșându-le că nu au reușit să păstreze avantajul de 2-0 pe care îl aveau în minutul 17. Printre jucătorii vizati de critici se află Andrei Cordea, Andrea Compagno, Ovidiu Popescu, Deian Sorescu și Iulian Cristea.

„Cine merită campionatul, îl merită! Dacă ai condus 2-0 şi primeşti trei goluri, nu poţi să ai pretenţi! Înseamnă că echipa adversă este mai valoroasă decât tine. Valoric nu, dar nu numai valoarea contează. Ca dovadă, noi nu merităm titlul. Ne-au bătut de la 2-0. Bravo lor!

Campionatul s-a pierdut aseară. S-a pierdut la jucători fără bărbăţie, fricoşi. Dacă noi intrăm cu 2-0 la pauză se schimba situaţia. Dacă intra Pantea, nu mai intra Cordea. Şi greşeala mea e că tot am avut încredere în Cordea ăsta. Văd că în loc să am încredere în el se duce din ce în ce mai jos. Sorescu… Deian Sorescu îi dă pasă lui Borza la 3 metri.

Ovidiu Popescu, în care eu aveam încredere, se ascundea de minge! Nu poţi să câştigi un meci în 2-3 jucători. Adică în Coman şi în Şut. Că nici Compagno nu prea a mai fost. A dat golul ăla şi nu prea a mai fost pe teren.

Pe urmă l-am băgat pe Iulian Cristea. Am zis că are ăla (n.r- Joonas Tamm) are galben. Că dacă nu era Cristea puteam să fim acum din nou la campionat. I-a dat pasă la adversar. Vă daţi seama? Oamenii ăştia cred că au mintea prin alte părţi. N-au putere şi bărbăţie.

Hagi...ce să spui de el? Păi, numai el a putut să facă așa ceva, cu o echipă de copii, de la 2-0 să remonteze. Cine putea să facă așa ceva? E mentalitatea de mare profesionist, de muncitor, de om care cunoaște fotbal și care îi mănâncă dacă nu fac ce trebuie să facă. A dat Nedelcu o minge lungă și a țipat la el: «Bă, mingea jos!» La noi ce a fost? Tavi Popescu se ducea pe acolo, aștepta mingea, voia să dribleze. Du-te, mă, atacă și fă ceva. La mijloc, Ovidiu Popescu se ascundea de minge, el, ăla agresivul. Păi cum poți să câștigi?”, a spus Gigi Becali într-o conferință de presă.