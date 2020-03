Gigi Becali a fost impresionat de evoluţia lui Răzvan Oaidă în partida cu Universitatea Craiova

Gigi Becali a fost impresionat de evoluţia lui Răzvan Oaidă, marcatorul a două dintre golurile roş-albaştrilor în partida cu Universitatea Craiova, potrivit Mediafax.

Răzvan Oaidă a deschis scorul în minutul 23, în urma unei gafe a portarului Pigliacelli. Acesta a degajat balonul la picioarele lui Dennis Man care i-a pasat lui Coman. Atacantul l-a driblat pe portarul Craiovei, a trimis mingea în bară, dar Oaidă a intervenit şi a marcat.

Răzvan Oaidă a înscris al doilea gol pentru FCSB în minutul 57. Creţu i-a trimis lui Coman, care i-a pasat balonul lui Oaidă. Acesta l-a învins pe Pigliacelli pentru 2-1.

Celelalte goluri ale FCSB-ulu au fost marcate de Florin Tănase şi de Dennis Man.

Finanţatorul Gigi Becali este fericit cu evoluţia echipei sale, dar este extrem de încântat de evoluţia lui Răzvan Oaidă, despre care spune că „a jucat cât 3”.

„Este o bucurie pentru că deja este ceea ce voiam eu la echipă. Man e ceva, are nişte calităţi în plus, este şi mai tehnic. Coman a început să îşi revină şi el. Panţîru şi-a revenit şi el. Ăla e Panţîru, de la final, cum a jucat la finalul partidei. Noi trebuie să câştigăm şi meciul cu CFR să venim pe primul loc. Să mănânce şi ei bătaie diseară cu Mediaş şi să venim noi pe primul loc. E posibil orice, eu spun ce vreau eu. Să vedem dacă Domnul vrea să se întâmple asta. Oaidă a fost principalul artist, dar nu că mi-a plăcut că a dat golurile. Mie mi-a plăcut cum a jucat Oaidă. Era pe tot terenul. El a făcut cât 3. Noi am jucat cu 13 jucători, datorită lui Oaidă. Eu îi laud când mă bucură. Dacă luăm campionatul, eu îi dau 3 salarii lui Oaidă. De aia sunt bucuros, că toată echipa a jucat bine”, a spus Gigi Becali, potrivit Pro X.

FCSB a câştigat partida cu Universitatea Craiova, scor 4-1. În urma acestui rezultat, FCSB se poziţionează pe locul 2, cu un total de 26 de puncte.