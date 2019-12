Gigi Becali a oferit cinci milioane de euro pentru Valentin Mihăilă, jucătorul de 19 ani de la Universitatea Craiova

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a declarat, marți, că a făcut o ofertă de cinci milioane de euro pentru Valentin Mihăilă, jucătorul de 19 ani al celor de la Universitatea Craiova, potrivit Meidafax.

Becali a anunțat că a transmis oferta pentru Mihăilă printr-un imtermediar, însă, ulterior, a refuzat să ofere mai multe detalii, spunând că nu vrea să vorbească despre acest aspect chiar înaintea meciului direct cu Universitatea Craiova.

"Mihăilă nu e încă, dar va fi. E adevărat, e jucător! Am dat eu cinci milioane pe el. Am oferit cinci milioane. E un jucător despre care se va auzi mult în viața asta, dar nu la ora asta. Da, am făcut ofertă printr-un intermediar. Nu mai vreau să comentez. M-am scăpat. N-am făcut, nu, e doar așa, ziceam așa, cred că valorează!", a declarat Becali, la PRO X.

Valentin Mihăilă trece printr-o perioadă bună atât la echipa de club, cât și la naționala U21 a României, unde a înscris patru goluri în trei meciuri din preliminariile Campionatului European din 2021.

FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni duminică, de la ora 20:00, într-o partidă care contează pentru etapa cu numărul 22 din Liga 1.