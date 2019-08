Gigi Becali anunță că a cumpărat un mijlocaș și negociază cu Mircea Lucescu: 'L-aș vrea ca manager, un fel de Sir Alex Ferguson'

Finanţatorul Gigi Becali s-a declarat bucuros de calificarea echipei sale, FCSB, în play-off-ul Ligii Europa. Pentru că FCSB va primi un milion de euro de la UEFA în urma acestei calificări, Becali a anunţat că a transferat un jucător pe postul de extremă dreapta.

"Mă simt extraordinar de bine. Nu am avut emoţii pentru că mă gândeam că numai un mare ghinion... În plus de asta au rămas şi în zece oameni, am dat golul târziu ca să nu mai fie niciun fel de problemă. Sunt foarte bucuros că am calificat echipa în momente extraordinar de grele. Nu ai cum să nu ţii cont că ai cinci jucători titulari accidentaţi, Man, Gnohere, Pintilii, Marco, fundaşi centrali. Nu era mingea la ei. Emoţia calificării am avut-o, dar nu am avut o dublă emoţie. Dacă era un joc mai bun al Mladei, era mai mare emoţia. Dacă noi eram tot timpul numai în jumătatea lor şi mingea era numai la noi, nouă ne conveneau prelungirile. Dacă jucam aşa bine, ce rost aveau schimbări? Nu am niciun aport, nu m-am băgat eu. Nu are rost să vă răspund la întrebarea asta (n.r. - dacă l-a introdus pe Panţîru), importantă e calificarea. Aport are staff-ul care a muncit săptămâna aceasta", a declarat Becali, la ProX.

Citește și: Alexandru Cumpănașu aruncă bomba! Este somat de doi politicieni grei să tacă

Întrebat dacă Vergil Andornache va rămâne antrenorul echipei, Becali a răspuns: "Nu se ştie, am spus aşa (n.r. - că Andonache rămâne dacă se califică în play-off-ul Ligii Europa) ca să-i dau curaj, să-l încurajez, aşa este normal. Dar nu se ştie. El asigură continuitatea. E posibil să vină un alt antrenor, este posibil să rămână, dar nu mă gândesc la asta, e prima bucurie după mult timp care mi-a adus-o fotbalul şi vreau să mă bucur. Este posibil ca săptămâna asta, mâine, sâmbătă... E posibil. Numai români, nici nu discut cu străinii. Am avut vreo zece oferte de străini, dar nu vreau."

Gigi Becali încă doreşte ca antrenorul Mircea Lucescu să preia FCSB. El l-ar vrea pe Lucescu ca manger general, un Alex "Ferguson".

Citește și: Rareș Bogdan iese la atac! Eugen Teodorovici umilit de membrul PNL

"Mircea Lucescu a plecat la Kiev, are acolo nişte propuneri, nişte nu ştiu ce. Mâine se întoarce. Mâine o să vorbesc cu el. Eu vă spun ce aş vreau eu, nici nu i-am spus lui. Eu l-aş vrea pe Mircea Lucescu un Ferguson, un manager general. I-am spus că nu pot să-mi permit să-i propun lui ceva acum, nu e normal, e jos echipa şi el e prea mare, are nume prea mare. Dacă ne calificăm în grupe pot să-i propun ceva. Uite, am cal de rasă!", a precizat omul de afaceri.

Becali a anunţat un nou transfer, însă nu a vrut să spună numele jucătorului.

Citește și: Lovitură dură pentru Viorica Dăncilă! Consilierul premierului suspect de delapidarea unei sume uriașe

"Avem un milion că ne-am calificat în play-off. CFR deja au zece milioane în buzunar. Şi Gică (n.r. - Hagi) ia vreo 300 de mii, s-a plimbat două meciuri şi a luat 300 de mii. Cum face UEFA nedreptate? Deja am transferat un jucător, mâine o să-l prezint. Imediat după calificare am luat un jucător. Dacă vin banii, vine jucătorul. Îl ştiţi pe jucător, e pe un post deficitar, atacant în dreapta, mijlocaş în dreapta, extremă dreapta. Mâine dimineaţă la prima oră o să se înregistreze transferul. Nu mai vreau să fac ca înainte (n.r. - să spunănumele jucătorului) Vreau să aveţi transferurile când sunt făcute. Sau să mă întrebaţi echipa. Nu o să o mai ştiţi. Aşteptaţi când o să o pună antrenorul. Vreau să-mi schimb puţin atitudinea, nu mai merge aşa, am fost foarte deschis la lumină, pentru ce? Am fost acuzat de foarte multe lucruri. Procedez şi eu cum procedează toţi patronii. Nu mai vreau să comentez, vreau să fac fapte. Nu mai vreau vorbe pentru că vorbele aduc bârfe şi răutăţi, şi invidii, şi duşmănii, şi certuri şi nu mai vreau. De ce să ştiţi de astăzi, când puteţi să ştiţi mâine? Clubul este din România şi ne-am înţeles. Încercăm să-l facem pe Tiago Ferreira, dacă nu, să fie sănătos!", a mai spus el.

Citește și: Alexandru Cumpănașu aruncă bomba! Este somat de doi politicieni grei să tacă

Formaţia FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa cehă Mlada Boleslav, în manşa secundă a turului trei preliminar. În tur, la Giurgiu, scorul a fost egal 0-0.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ionuţ Panţîru, în minutul 90+1.

Citește și: Rareș Bogdan iese la atac! Eugen Teodorovici umilit de membrul PNL .