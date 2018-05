Gigi Becali anunță că VINDE jucătorii și spune pe cine aduce antrenor: 'Niciodată nu am jucat atât de prost'

CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a patra oară în istoria sa, după ce a învins FC Viitorul, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a câştigat titlul cu doar un punct avans faţă de FCSB, care s-a impus, tot duminică, scor 1-0, cu Astra Giurgiu.

"Titlul s-a pierdut, nu s-a câștigat. A câștigat echipa mai puternică, mai valoroasă, mai tare. Eu sunt responsabil pentru disciplină. Din cauza lui Alibec am permis niște lucruri la echipă. Vociferări la antrenamente, că iar facem astea, că iar facem astea. Nu dăm vina pe Alibec, că nu e Alibec vinovat. CFR e echipa mai puternică, trebuie să recunoaștem. Ca dovadă, au jucat cu Viitorul și au bătut. Când trebuie să bată, bat. Am avut 4 meciuri cu ei și în niciunul nu am condus. Echipa mai bună a câștigat campionat, asta e concluzia mea. Și azi s-a văzut asta", a explicat Gigi Becali, la final.

FCSB a făcut împotriva Astrei un nou meci modest, dar postul lui Dică nu e în pericol. În schimb, Cristi Tănase, fotbalist despre care Meme spunea că va rămâne, nu va mai fi păstrat.

"Noi nici astăzi n-am condus clar, puteau să ne marcheze un gol. Noi nu avem joc elaborat, posesie. Nu pasăm nimic, nu avem posesia cum trebuie să o avem, jucători cu frică. Niciodată nu am jucat atât de prost. Dică rămâne, dar vor pleca jucători. Bine că l-am văzut pe Cristi Tănase, ca să-mi dau seama că nu mai poate. Teixeira vreau să-l mai țin un an. Uite, poți să-l compari pe Abang cu Alibec sau cu Gnohere. Eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat că am fost lacom de bani.", a mai spus Gigi.

Filipe Teixeira a declarat după ultima etapă a play-off-ului Ligii I, în care atât FCSB cât şi CFR Cluj au învins, iar ardelenii au câştigat titlul, că este dezamăgit de ratarea trofeului, el precizând că ar fi trebuit ca gruparea bucureşteană să îşi păstreze locul de lider atunci când a ajuns în fruntea clasamentului.

“Dezamăgit. Am câştigat astăzi, a câştigat şi CFR. Nu ştiu dacă merită mai mult, dar a fost mult timp pe primul loc. Nu aici s-a pierdut titlul. Am fost pe primul loc, trebuia să păstrăm această poziţie. Am pierdut la Iaşi, am pierdut şi alte puncte. A fost un sezon dificil şi păcat că nu ne-am atins obiectivul de a fi campioni”, a spus Teixeira la Digi Sport.

El a precizat că încă nu se gândeşte la ce va face din vară, având în vedere faptul că îi expiră contractul cu FCSB.

“Nu mai am contract, vedem. Un sezon dificil, nu vreau să vorbesc acum ce vreau eu. Nici nu contează. Plec în vacanţă, o să analizez ce posibilităţi ar putea să apară”, a afirmat Teixeira.

Florinel Coman a declarat, duminică seară, după meciul cu Astra, scor 1-0, că formaţia sa ar fi avut alte şanse la titlu dacă ar fi obţinut măcar o remiză în etapa a opta a play-off-ului, cu CSM Poli Iaşi (0-1).

"Trebuia să fim la mâna noastră şi altfel era. A fost un sezon foarte greu, am schimbat echipa.... foarte greu. Sezonul viitor să fie mai bine decât anul acesta! Noi am pierdut titlul. Dacă scoteam măcar un egal la Iaşi altfel era situaţia", a spus Coman la Digi Sport.

