Gigi Becali, ATAC la adresa Vioricăi Dăncilă și a Guvernului: Suntem proști. Uită-te la prim-ministru, la miniștri

Gigi Becali susține, în contextul stării gazonului de pe Arena Națională, că lucrurile se dezvoltă cu dificultate în România, afirmând :"Suntem proști, ce să facem. Dacă noi avem conducerea pe care o avem, normal că suntem proști. Uită-te la prim ministru, la miniștri", potrivit Digisport.ro.

"Problema se poate rezolva dacă o să-i dea lui Becali (nr - Arena Națională). Câți bani vreți, sau ce trebuie. Ne costă atât. Îmi dați mie și mă ocup eu. Mai bag eu de la mine să nu se supere nimeni, 50.000 - 100.000, 200.000 de euro pe an. Nu contează! Bag 200.000 de euro pe an de la mine și avem gazon și noi, și echipa națională. Așa se poate rezolva! Dacă stadionul nu are stăpân, praful se alege, mai ales în România.

Suntem prea proști față de ei (nr - de occidentali). Se vede de 30 de ani. Suntem proști, ce să facem. Dacă noi avem conducerea pe care o avem, normal că suntem proști. Uită-te la prim ministru, la miniștri. Nu putem să facem ca ei, dar nici un gazon nu putem?

Nu știu ce șanse sunt (nr - să se poată ocupa el de gazon). Eu v-am zis soluția pe care o propun eu și pe care o văd bună în acest caz. Până la urmă contează să avem un gazon bun, nu?. Să se ocupe Becali. Dar e greu. După aia merge cineva la DNA și spune că Firea i-a dat lui Becali stadionul.

Asta e singura soluție că altfel nu face nimeni. Pe ăia de la Federație nu-i interesează!", a spus George Becali, potrivit Digi Sport.