Gigi Becali caută să își întărească defensiva: Fundașul de 20 de ani de la FC Botoșani, Andrei Chindriș, dorit de FCSB

Gigi Becali caută să își întărească defensiva, după ce situația contractuală a lui Bogdan Planic a devenit incertă, lucru care ar putea duce la plecarea sârbului la vară, anunță MEDIAFAX.

În aceste condiții, latifundiarul din Pipera încearcă să își pregătească terenul încă de pe acum și forțează transferul fundașului central al celor de la FC Botoșani, Andrei Chindriș (20 de ani).

Valeriu Iftime vrea însă să scoată cât mai mulți bani în schimbul celui mai ofertant produs pe care-l are acum în vitrina clubului pe care îl conduce, argumentele fiind multiple. Chindriș împlinește 21 de ani abia la primăvară, în luna mai, iar din această toamnă a devenit titular indiscutabil în centrul defensivei lui Mirel Rădoi la naționala României, U-21.

În acest moment, patronul celor de la FC Botoșani încearcă mai multe strategii pentru a-i scoate cât mai mulți bani din buzunar patronului FCSB pentru fundașul central. Folosindu-se de exemplul lui Burcă, pe care Becali l-a vrut la echipa sa, dar care, spre regretul latifundiarului, a ajuns la CFR Cluj.

„Eu am făcut afaceri foarte bune cu Gigi, iar când i-am zis că o să îi pară rău că nu l-a luat pe Burcă am știut eu ce i-am zis. Însă, vreau să știți că i l-am propus lui Gigi pe Miron. El are 25 de ani și consider că a venit timpul să facă pasul la un club cu alte pretenții, dar Gigi se pare că ezită să îmi dea acum un răspuns clar”, a explicat pentru ProSport Valeriu Iftime.

Varianta propusă de patronul celor de la Botoșani nu este însă pe planul lui Gigi Becali. Acesta este dispus să renunțe la Planic doar dacă va reuși să găsească un fundaș tânăr și de perspectivă în locul său, iar soluția Andrei Miron nu este pe placul patronului FCSB. „Nu mă interesează Miron!”, a spus pentru ProSport latifundiarul când a fost întrebat de varianta înaintată de omologul său de la Botoșani.

Gigi îl vrea pe Chindriș, Iftime îl trimite către Germania

Gigi Becali a explicat pentru ProSport și de ce nu este interesat acum de varianta Miron, dorințele sale fiind expuse destul de clar în urmă cu puțin timp. „Cu Planici situația este clară: ori vrea să prelungească în condițiile noastre, ori «la revedere!». Becali și FCSB nu așteaptă după nimeni. De la Botoșani, pe mine mă interesează Chindriș, dar mai vorbim la iarnă despre asta”, a fost declarația extrem de clară a lui Becali.

Pentru că același mesaj i-l transmisese și lui Iftime, patronul celor de la FC Botoșani încearcă să-i forțeze mâna prietenului de la FCSB și susține că în acest moment are o ofertă importantă pentru Chindriș din prima ligă din Germania. „Eu am vorbit cu Gigi Becali și i-am explicat din nou cum stă situația cu Andrei Chindriș. I-am spus clar că țin destul de mult la un jucător de nici 21 de ani. I-am zis că am și alte oferte pentru Chindriș, iar una este foarte bună. Mi-a venit recent o propunere de transfer pentru Andrei de la un club din prima ligă a Germaniei. La această oră cota lui Chindriș este în creștere, deoarece a devenit titular la U-21”, a conchis Iftime.