Gigi Becali dă detalii spectaculoase din transferul lui Dennis Man la Parma: Care este adevărata sumă și câți bani ia Anamaria Prodan

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, că atacantul Dennis Man va pleca la Parma pe 13 milioane de euro şi că nu se aştepta la o sumă atât de mică.

"E exclusiv munca lui Giovani (n.r. - Becali). Anamaria Prodan primeşte şi ea bani, stând la plajă, la Miami. I-am zis stai acasă şi iei o sută de mii, nu-ţi convine să iei o sută de mii stând acasă, la plajă, la Miami?. Nu pot să spun tot. Ieri, era vorba de 15, nu? Era 13 plus două. Şi acum e vorba de 13 milioane, deci am scăzut eu două milioane şi Man a plecat pe 13 milioane şi e posibil să joace, duminică, la Parma.

Nu pot să spun mai mult, că am convenit cu patronul lor să fie confidenţial. Că-i stricăm omului după aia ploile. Puteţi să citiţi printre rânduri. Man va avea un salariu de un milion, un milion şi o sută de mii pe an. Va semna pe patru ani şi jumătate, am înţeles. La ora asta, toate ofertele sunt oficiale, semnate de ei, tot ce am stabilit cu patronul lor, astăzi, la prânz, totul s-a pus pe hârtie, nu au schimbat nimic. Trebuie să semneze Man. UTA ia 11 la sută din sumă.

Aveau 15 la sută şi am mai cumpărat eu doi şi pe urmă doi. Voiam să cumpăr tot, dar ei nu au vrut. Sunt mulţumit. Ca să primeşti 13 milioane de euro în pandemie pe un jucător din România... Nu am crezut că ajung la aşa puţin, dar nu am avut ce face, că e pandemia. Eu credeam că luăm pe Man 40-50 de milioane. Când i-am schimbat contractul, i-am trecut în loc de clauză 100 de milioane, 30. I-am scăzut clar. Dar 13 milioane sunt 13 milioane.

Nu-l dădeam, dar mi-e teamă să nu se închidă graniţele în Europa şi nu mai jucăm cupele europene, nimic. Şi după aia ce facem? Am dat pe el 250.000, mai dăm un milion trei sute de mii la UTA, în total, cu salarii, să zice două milioane, deci 11 milioane e câştig. Am exagerat eu probabil, puţin. Octavian Popescu e mai tare ca Man şi Coman, la ora asta. E jucător de geniu, e fenomen. Joacă îngerii pentru el, nu se va mişca fără 100 de milioane. Coman nu are oferte, nu are rost să vorbim acum. Dacă nu luăm campionatul, e greu să plece. Dennis Man are deja trimis contractul, transferul este făcut 99 la sută. Joacă duminică, la Parma. Banii îi trag eu, că aveam 12 împrumutaţi. Dacă iei 13 milioane, mai dai unul, două milioane să cumperi jucători. Atacantul (n.r. - Ante Vukusici) îl ştie MM va veni şi în următoarea etapă este posibil să şi joace. Mâine va fi anunţat oficial transferul lui Man", a declarat Becali, la Digi Sport, lăsând să se înţeleagă că a renunţat la bonusurile de perfomanţă de două milioane.

Man, care va deveni cel mai scump transfer al unui jucător plecat din România, dacă înţelegerea se va finaliza, va pleca în Italia în următoarele zile pentru a face vizita medicală şi pentru a semna contractul, a anunţat, miercuri, football-italia.net, care citează Sky Sport şi Sportitalia.

Cei mai scumpi fotbalişti români care s-au transferat direct din Liga I sunt Nicolae Stanciu (de la Steaua la Anderlecht, în 2016), pentru 10 milioane de euro, Vlad Chiricheş (de la Steaua la Tottenham, în 2013), pentru 9,5 milioane de euro, şi Valentin Mihăilă (de la Universitatea Craiova la Parma, în toamnă), pentru 8,5 milioane de euro.

În cazul în care transferul lui Man se va perfecta, Parma va avea în lot trei fotbalişti români, internaţionalul Dennis Man, internaţionalul de tineret Valentin Mihăilă şi tânărul fundaş Reinaldo Radu.

După 19 etape, Parma este penultima în Serie A (locul 19), cu 13 puncte.

În etapa a 20-a, Parma va juca în deplasare cu Napoli, pe 31 ianuarie.

În vârstă de 22 de ani, Man a jucat în acest sezon 20 de meciuri şi a marcat 17 goluri. El are 18 jocuri în Liga I şi 14 goluri marcate.

Dennis Man a strâns şase selecţii la echipa naţională, pentru care a înscris un gol.

Man a fost transferat în septembrie 2016 de FCSB de la UTA.

