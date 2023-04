Gigi Becali, despre corupția din fotbal: Dacă voiam, puteam să controlez şi iarba la FRF

Gigi Becali a declarat, miercuri, că nu le-a dat niciodată banii arbitrilor şi că dacă ar fi vrut să controleze sistemul ar fi putut să o facă, notează news.ro.

"Niciodată în viaţă nu am dat bani la arbitri. A fost o singura dată cu Jean Pădureanu (n.r. fost patron la Gloria Bistriţa). La Intercontinental, să fim protejaţi. I-am dat 5.000 de dolari, că, domne', e bine să fim protejaţi. Când am văzut că la primul meci, cu Naţional, ne-au rupt, i-am zis să îmi dea banii înapoi. A mai fost odată la Braşov. Niciodată nu am dat vreun ban la un arbitru! Nu era vorba de corupţie. Era vorba să nu fim furaţi, nu să furăm. Niciodată în viaţa mea nu am dat bani. Dacă eu voiam să fac corupţie cu arbitri, era şef la arbitri Nicolae Grigorescu. Mi-a cerut o dată 10 mii împrumut. I-am zis că nu îi dau, să nu se interpreteze. Dacă voiam, îi dădeam 100 de mii”, a spus Becali la Digi Sport.

“Dacă voiam să fac aranjamente, trebuia la un singur meci, să fac egal cu Iaşi. Mi s-a oferit să îl câştig, pe o sumă mică. Nu am acceptat. Cel ce face corupţie nu primeşte cununa dacă nu respectă regula. Am respectat legea dreptăţii şi am primit cununa de la Dumnezeu în fotbal. M-am calificat şi am bătut-o pe Galatasaray. Nu am făcut corupţie că nu stă în sângele meu, în ADN-ul meu. În ADN-ul meu e dreptatea. Fară să ştiu eu, nu există. O singură dată a mai fost vorba, să facem un egal. Dacă vreţi să facem un egal, eu nu mai vin, eu vreau fotbal, să mă lupt. Le-am zis că, dacă o singura dată mai fac aşa, eu ies. Nu am controlat niciodată sistemul în fotbal, nu m-a interesat să îl controlez. Dacă voiam, puteam să controlez şi iarba la FRF. Eu controlez ce este al meu, casa, curtea mea, averea mea", a adăugat el.