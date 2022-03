Gigi Becali este în al nouălea cer, după jocul lui Tavi Popescu din meciul cu FC Voluntari: Se apropie de Neymar şi, fii atent, o să poată să-l şi depăşească!

Patronul FCSB, Gigi Becali, a rămas impresionat de jucătorul Octavian Popescu, după ce a marcat, duminică, golul victoriei în meciul cu FC Voluntari, la ultima fază a partidei, conform news.ro.

"Nu ştiu ce va face (n.r. - Edward Iordănescu), dar eu ştiu aşa: nu-l convoacă, habar n-are de fotbal! Tavi Popescu este cel mai bun fotbalist din România la ora asta, nu contează vârsta. Nu poţi să-i iei mingea, driblează, pas de gol, gol, este genul Neymar, se apropie de Neymar şi, fii atent, o să poată să-l şi dpăşească! Bine, nu Neymar ăsta de acum, Neymar care era. Deci dacă Tavi Popescu nu e luat la echipa naţională, el să-şi ia adio, el, Edi, înseamnă că nu ştie fotbal. Sau îi întunecă Dumnezeu mintea din răutate. Nu ştiu, zic, nu ştiu dacă are (n.r. - răutate), nu cred că are. Zic o ipoteză, dacă nu-l ia, ori nu ştie fotbal, ori are minte întunecată şi atunci va claca cum au mai clacat şi alţii, care au făcut împotriva mea şi au pierdut, că Dumnezeu vede. (n.r. - despre faptul că Iordănescu a spus că Popescu e jucător de anticamera echipei naţionale). Înseamnă că şi el e de anticamera echipei naţionale, dar a intrat în cameră, deşi era în anticameră. El nu era nici în anticameră şi a intrat în cameră. Golul de l-a dat Tavi Popescu aseară, m-am sculat cu el, niciodată în viaţa mea... Un singur gol mi-a rămas în imagine, golul pe care l-am primit noi de la Ludogoreţ, în ultimul minut. Ăla, negativ adică. Ăsta mi-a rămas mai mult, m-am culcat şi vorbeam singur: M-am sculat dimineaţă şi i-am spus lui nevastă-mea: Eu, care nu mă mai interesează fotbalul aşa mult. Se minuna şi ea de asemenea gol. Eu vorbeam singur şi spuneam: , am zis, <în loc să centreze>. Tavi Popescu este cel mai bun jucător român la ora asta, nu există ca Tavi Popescu la ora asta. Să mă ierte pe mine Gică (n.r. - Hagi), o să-l depăşească! Ce Dobrin şi cu Balaci, ăsta-i ceva de mare rasă, e geniu, e cel mai mare geniu pe care l-a adus un fotbalist în România", a declarat Becali, la ProX.

Patronul FCSB l-a lăudat şi pe portarul Ştefan Târnovanu, care i-a luat locul lui Andrei Vlad, după ce acesta a greşit în meciul cu FC Argeş.

"E greu să te mai întorci acum... Cum a stat Târnovanu, acum stă el. E greu (n.r. - să revină Vlad), mai ales acum pe final, pentru că face nişte gafe... Plus că văd la Târnovanu joc de picior. Nu mai stă... Adică Vlad are o ezitare, vrea să paseze, nu mai pasează, vrea să dea mingea cu mâna, dar o prinde în mâna ailaltă, că de fapt nu i-a convenit unde să dea. Ăsta, Târnovanu, am văzut, vine mingea la el, o primeşte, pac, o dă imediat în stânga sau în dreapta, nu mai stă să o mai ia o dată, o dă direct. Plus de asta e mai impunător pentru adversari, pentru că e mai înalt", a spus omul de afaceri, care a reafirmat că îşi doreşte ca FC Botoşani să se califice în play-off, pentru că e mai puternică.

FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0 (0-0), pe FC Voluntari, în etapa a XXX-a a campioantului naţional Liga 1 Casa Pariurilor. FCSB încheie sezonul regulat pe locul 2, la 14 puncte de liderul CFR Cluj. După înjumătăţirea punctelor, diferenţa va fi de şapte puncte.

Octavian Popescu a marcat cu un şut spectaculos de la aproximativ 25 de metri, la ultima fază a meciului, în minutul 90+4.