Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB face anunțul: 'Pe Fofana l-am luat deja, în mare ne-am înțeles'

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a anunțat, miercuri dimineața, transferul mijlocașului defensiv Boubacar Fofana (29 de ani), de la Gaz Metan Mediaș, potrivit Mediafax.

Potrivit finanțatorului vicecampioanei, acesta s-a înțeles deja cu Gaz Metan pentru transferul lui Boubacar Fofana, rămânând să ajungă la un acord și cu fotbalistul. De asemenea, FCSB mai este interesată și de Nicolao Dumitru Cardoso, un italian de origine română care evoluează la medieșeni de la începutul actualului sezon.

OMV Petrom a dat lovitura: Compania a găsit un zăcământ uriaș de naze naturale, în România

"Da, mă interesează (n.r. - Fofana si Cardoso). Pe Fofana l-am luat deja, în mare ne-am înțeles. Trebuie și jucătorul, dar dacă îi dau 12.000 (n.r. - de euro) salariu, nu e o problemă. Orice jucător care va veni la FCSB, de 25, 26, 27 de ani, va avea contract pe un an, pe urmă pe încă unul. Nu mă mai încarc cu jucători aiurea. Să vedem dacă rezistă un an de zile. Asta e problema, de fapt, la FCSB, presiunea, bărbăția. Mulți nu au rezistat la presiune. Atunci, de ce să mă încarc cu ei? A câștigat Belu bani cât n-a câștigat toată viața lui de fotbalist. Fofana, dacă nu acceptă, nu vine. Dacă îți iei bani într-un an cați iei în cinci și nu vrei, nu veni. La Steaua (n.r. - FCSB) poți să faci experiment, vii, iei bani, vezi dacă reziști. Dacă eu făceam din start așa, nu aveam treabă", a declarat Gigi Becali, la PRO X.

Boubacar Fofana are 29 de ani și 18 prezențe la echipa națională a celor din Guineea. Mijlocașul defensiv a ajuns la Gaz Metan Mediaș în iulie 2018. Acesta a petrecut mare parte din carieră la formații portugheze, precum Praiense, Gondomar, Tondela, Nacional sau Moreirense. De asemenea, africanul a mai jucat în Turcia, Germania și Arabia Saudită.