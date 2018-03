Gigi Becali i-a fixat preţul lui Constantin Budescu: Cine dă trei milioane, îl ia

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, că un club care îl doreşte pe mijlocaşul Constantin Budescu îl poate transfera dacă achită clauza de reziliere a contractului jucătorului, în valoare de trei milioane de euro. "Eu nu ştiu (n.r. - de interesul Slaviei Praga pentru Budescu). El are o clauză de trei milioane, cine plăteşte îl ia. Dacă plăteşte Slavia, îl ia. Mică, mare, e trei milioane. Am dat pe el, nu ştiu, 700-750.000, cam aşa. Dacă dă trei milioane îl ia şi gata. Dar nu ştiu de aşa ceva",a declara Becali, la Pro X.

El a precizat că nu are nicio ofertă pentru Dennis Man şi nici nu doreşte să-l vândă în următorii doi ani.

"Au fost nişte discuţii acum câteva luni. S-a discutat de . Atunci avea de 50 de milioane clauza, acum are de 100. Că i-am mărit salariul. El avea trei mii, i-am făcut 15.000 salariu, 12.000-15.000, cam aşa. Am vrut să-i dau încredere în el, să zică . Atunci am discutat şi le-am spus că nu discut despre Man, că Man nu e de vâzare, nu face niciun ban, că nu se vinde. Trebuie să spui o sumă, am zis eu, care din ele, că eu voiam să mă agăţ de sumă, că-l dădeam atunci. Atunci am zis că discutăm la sumele astea. Acum dacă vine, nu mai discut nici de sumele astea. Că un jucător care prinde echipa naţională la 19 ani, un jucător care joacă cu atâta dezinvolutură în Divizia I nu am avut de mulţi ani. Doar Prepeliţă şi cu Stanciu am avut aşa, în rest nu am avut. Dacă joacă la vârsta asta, e un jucător cu puţin geniu, iar jucătorii cu puţin geniu se vând pe zeci de milioane şi eu asta vreau. Deci nu am nicio ofertă pentru Man la ora asta şi nici nu am nevoie de nicio ofertă. Că eu vreau să-l vând pe Man după ce joacă Steaua doi ani la rând în Liga Campionilor, după ce joacă şi el în echipa naţională, dă 4-5 goluri şi după ce dă 5-6 goluri în Champions League. Atunci îl vând şi iau clauza. Aşteptaţi doi ani şi o să vedeţi despre Man", a afirmat Becali.