Gigi Becali împlinește 62 de ani - Topul declarațiilor cu care a făcut istorie

Gigi Becali împlinește astăzi 62 de ani iar cu această ocazie GSP a făcut o selecție a declaraților șocante sau amuzante făcute de patronul FCSB.

Gigi Bcelai și fotbalul

„Dacă dăm un gol în primele minute, putem juca la 0-0”

„Imnul Stelei va fi o melodie religioasă şi o să cânt eu, că sunt talentat”

„Eu sunt finanţator, nu sponsor. Sponsor înseamnă să dai cadouri, iar eu nu fac cadouri.”

„Meritul pentru titlul câştigat de Steaua e 50% al lui Olăroiu şi 50% al lui Protasov, dar cel mai mare merit e al meu.”

„Borcea spune că are echipă de cinci stele? El poate să spună că are echipă de cinci câini. Eu am echipă de cinci stele. La fel şi Rapid, poate să spună că are echipă de cinci vagoane.”

„Antrenorul trebuie să fie şi tehnician şi părinte şi psiholog. Dacă nu e bun psiholog, mă bag eu.”

„Steaua va purta zimbrul lui RAFO pe piept pentru un milion de euro. Asta înseamnă că Steaua nu-și murdărește tricourile decât pentru sume care merită.”

„Middlesbrough s-a calificat în fața lui Basel fiindcâ mi-a făcut mie Dumnezeu plăcerea să jucăm cu ei și să-mi iau cămăși din Anglia.”

„M-am certat cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanță, dar nu ne-am insultat”

„N-are cum să mă bată Copos pe mine în postul Paștelui. El e utecist, eu sunt creștin. Păi credeți că Dumnezeu nu vede?”

Gigi Becali, partea cu derapajele: „Femeile să nu facă fotbal! Dacă le lovește mingea în țâță?”

„Femeile, mai puțin cu inteligența. Ai văzut vreo femeie care să fie campioană la șah?!”

„Aici e România şi se joacă fotbal românesc. CFR este o echipă ungurească din Ardeal”

„Gnohere e afro-american, dar e băiat de caracter. Afro-americanul a fost mai de caracter decât «Albă ca Zăpada» Popică!”

„Eu spun cum văd lucrurile. E opinia mea. Femeile nu trebuie să facă fotbal! Dacă le lovește mingea în țâță ce facem? Dar dacă e în regulament, asta e...”

„Eu nu iau niciodată pocăiţi. Consider că am ghinion cu ei. Pocăiţii sînt dintr-o sectă satanică. Încerc să le salvez sufletul”

„Ce naiba mă puneţi să vorbesc cu doamna Tatoiu? Doamna Tatoiu e dusă. Rîde ca proasta. Mă puneţi să vorbesc cu tîmpita asta. Să se ducă naibii la Bălăceanca. Păi eu vorbesc cu toate idioatele? Vorbim la subiect şi ea rîde ca proasta în p...”

„Am scăpat de el, nu mai îmi trebuie jucători de culoare. Nu am noroc la ei, nu aţi văzut că am avut probleme cu toţi?”

„Este adevărat că eu sunt misogin, dar din punct de vedere al religiei. Nu văd femeile în funcţii foarte mari, pentru că aşa spune Cartea Sfântă.”

„Unii oameni se duc spre Hristos, alţii spre satan, când primeşti autografe de la o femeie ca asta care este făcută cum e făcută, care inspiră duhul satanic, înseamnă că te duci spre satan nu spre Dumnezeu.”

Despre candidatura Vioricăi Dăncilă la președinție: „Eu nu votez, eu n-am voie să votez. Păi ce să votez? Femeie? Am luat-o razna cu toţii? Mergem pe mirişte? Că face confruntare, domnule, cu Iohannis. Păi de ce eşti bărbat? Cum să faci confruntare cu o femeie? Ce idei poate să aibă o femeie?”

Gigi Becali și politica: 10 citate de neuitat

„Tăriceanu, VIP? Vă spun eu ce VIP e, Very Import Papagal. Auzi la el, ce tupeu obraznic!”

„M-am lăsat de fumat fiindcă, dacă fumam, însemna că ţigara era mai puternică decât mine, şi-atunci cum mai puteam eu să conduc ţara?”

„Dacă tot pupă icoanele de dimineața până seara, Iordănescu trebuia să se înscrie într-un partid creștin-democrat, nu social-democrat.”

„Partidul Noua Generaţie are o orientare de centru, când la stânga, când la dreapta, de la caz la caz.”

„Este voința lui Dumnezeu ca eu să pasc acest popor”

„Partidul Noua Generaţie va fi biserica politicii româneşti, iar eu voi fi Sfântul Petru.”

„Becalizarea României înseamnă că România este într-un cancer moral şi spiritual din care se va salva prin becalizare.”

„Dumnezeu e consilierul meu.”

„Am vorbit cu văru-meu Giovanni și cu Victor să facem un partid care să fim mai tari ca frații Kennedy. Am fi condus România. Dar n-au vrut, fraierii.”

„Știți cât de mult scuip eu televizorul la mine acasă? Cum văd un nenorocit care vorbește de binele public, cum îi trag un scuipat.”

Gigi Becali, mândria și filantropia: „La ce îmi folosesc milioanele de euro, dacă nu pot şterge lacrima din ochii unui copil?”

„La ce îmi folosesc milioanele de euro, dacă nu pot şterge lacrima din ochii unui copil?”

„Dumnezeu e cel mai tare serviciu de informaţii din lume - ştie tot, chiar şi-un fir de păr.”

„Prieteniile sunt relaţiile interumane cu oameni care ai un interes şi pe urmă ai o chimie.”

„Dacă nu vă convine de mine, eu plec în pelerinaj.”

„Atunci când sunt supărat, mă retrag între oile mele şi mă liniştesc.”

„Mie nu-mi place să citesc, că-mi lăcrimează ochii, mă-nţelegi, mă dor ochii”

„Tocmai am fost la Muntele Athos şi am mai dat un milion şi o sută de mii de euro, ca să refac relaţia dintre români şi Dumnezeu.”

„Nici nu știți ce sensibilitate am eu în suflet, dar nu știu să mă exprim. Dacă aș ști, aș vorbi mai frumos decât Liiceanu și Pleșu”

„Becali e un brand. Eu la Avicola Iaşi pot să fac pui Gigi Becali, dacă vreau”

„Da’ cine e dom’ne Nichita Stănescu ăsta? A adus mai mulţi bani decât mine în România?”

Gigi Becali rămâne un personaj spumos iar implicarea sa în toate aspectele vieții din România ne va aduce cu siguranță și alte declarații de neuitat. La mulți ani!