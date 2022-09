Gigi Becali își trimite jucătorii la strung: 'să zică sunt căcăcios și nu pot juca la FCSB!'

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, s-a dezlănțuit împotriva jucătorilor, după umilința cu Farul Constanța. Becali a spus că jucătorii ar merita trimiși șase luni la strung și i-a îndemnat să își asume presiunea, altfel să spună ”sunt căcăcio și nu pot juca la FCSB”.

„Băi, ești la FCSB. Aleargă, mă! Muncește, mă! Crezi că dacă ai intrat în Conference League ești vedetă și joci pe vârfuri? I-am spus lui Dică: «Hai să facem selecție la locul de muncă».

La menghină. Luăm un jucător. Îl punem să joace 2-3 meciuri și-l dăm înapoi dacă e. Hai, la revedere!

Nu mai facem contract decât pe un an. Aici, la FCSB, e la altceva. Dacă nu suporți presiunea, pleci înapoi! Nu se mai fac contracte pe 3 sau 5 ani. Facem doar un an, plus 3 ani. Hai, la revedere! Ia banii pe un an și du-te acasă. Sau refuză de la început și spune «Sunt căcăcios și nu pot juca la FCSB!».

Gata, de acum încolo nu ne mai facem de râs! Nu-l mai întreb nici pe Dică, nici pe MM. Vreau fotbaliști, cumpăr fotbaliști. După aceea le fac contract pe 1 an + 3 ani. Semnezi și rezilierea. Vrei să joci la FCSB? Te verific 6 luni la strung”, a spus Gigi Becali la ProArena.

În această vară, Gigi Becali a plătit peste 4 milioane de euro pentru a face 11 transferuri la FCSB. Cele mai mari sume au fost plătite pentru David Miculescu (1,7 milioane de euro) și Andrea Compagno (1,5 milioane de euro).