Gigi Becali l-a identificat pe Iuda, după acuzațiile EXPLOZIVE ale lui Florian Coldea

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a lansat un adevărat viral în lumea politică, după ce a vorbit despre trădători și despre faptul că aceștia sunt Iuda și vor sfârși asemeni lui.

Omul de afaceri Gigi Becali susține că Iuda sunt cei care au semnat protocoalele dintre justiție și SRI.

”Dacă vorbim de Coldea, el s-o fi dus, dar el ce a făcut, trebuie să facă spovedanie publică pentru răul făcut public. El dacă vrea iertare trebuie să iasă public să zică: am greșit, m-am crezut Dumnezeu, am demonul puterii, am semnat protocoale. El era de informații, de securitate națională, când s-a dus mai departe și făcând niște lucruri nelegale și strigătoare la cer, David s-a spovedit public. El trebuie să spună că a băgat la pușcărie oameni, care nu era în dreptul lui”, a spus Gigi Becali, la Antena 3.

”Nu vreau să judec, dar nici nu pot să tac, dacă mă întrebați. Oamenii ăștia dacă îi lași, nimic bun nu fac. Nu e în măsură să amenințe. O să vadă el la judecată când o să îl ia dracii și o să-l ducă în fundul Iadului. Iuda este exact protocolul. Cine a semnat este Iuda” a continuat omul de afaceri.