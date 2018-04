Gigi Becali lansează acuzaţii explozive: Un oficial de la CFR Cluj i-ar fi propus să aranjeze un meci

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, sâmbătă, că Răzvan Zamfir, acum oficial în cadrul clubului CFR Cluj, i-a propus în trecut să aranjeze un meci din campionat.

"Eu, din 2003, de când am preluat eu, eu, stăpân la Steaua, niciodată nu a existat niciun aranjament. A venit ăla la mine, care e la CFR acum, cum îl cheamă? Ăla brunet, ţigănos, aşa. Zamfir. A venit Zamfir la mine, eram la Marriott, la Lyon. A venit la mine, jucam cu Braşov. Mi-a zis: Era meci de campionat. . I-am zis: Am jucat pe bune şi am câştigat meciul. Când era? În 2005... Când am jucat cu Braşovul. Era Dorinel Munteanu antrenor sau jucător la Steaua. Ei nu erau (n.r. - CFR Cluj, în Liga I). Şi n-am vrut. Şi am jucat pe bune. Niciodată de când am fost în fotbal nu am acceptat aranjamente. De când sunt eu la Steaua, nu a fost niciun aranjament. Şi nici nu va fi vreodată", a declarat Becali, la Digi Sport, potrivit news.ro.

Vezi și: Greşeala pe care mulţi o comit: De ce nu trebuie să dormi NICIODATĂ pe canapea .