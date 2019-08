Gigi Becali: Nu ştiu dacă Mangia va fi antrenorul FCSB

Finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, că nu ştie în momentul de faţă dacă îl va numi pe tehnicianul italian Devis Mangia ca antrenor principal după ce Bogdan Andone şi-a dat demisia, potrivit Agerpres.

"Nu ştiu dacă va fi Mangia antrenor la Steaua. O să pun până la urmă antrenor, dar la ora asta nu ştiu pe cine. Dacă nu ştiu, nu am cum să spun cine o să fie. Nu ştiu dacă va fi Mangia",a declarat Becali.În vârstă de 45 de ani, italianul Devis Mangia a pregătit echipa Universitatea Craiova din 2017 până în luna aprilie a acestui an, când a fost demis.Ca antrenor la Craiova, Mangia a câştigat un trofeu, Cupa României în 2018.

Bogdan Andone şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor al echipei de fotbal FCSB, după ce vicecampioana a pierdut cu 2-3 meciul cu Alaşkert, joi seara, la Giurgiu, dar s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa League.



''Eu mă opresc aici, nu mă interesează banii. Trebuie să muncesc pentru ceea ce cred eu. Le mulţumesc oamenilor care au avut încredere în mine. Nu am avut timp să le dau dreptate. Vreau să le mulţumesc jucătorilor. Am avut o relaţie extraordinară cu ei. Vreau să aibă încredere ca pot ajunge în Europa League. Ştiţi dumneavoastră care sunt deciziile pe care le iau eu sau pe care le iau antrenorii de la FCSB. Nu am vrut să iau această decizie înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci important pentru club'', a declarat Andone la conferinţa de presă de după meciul cu Alaşkert.