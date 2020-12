Gigi Becali RECUNOAȘTE: E FAN AUR! 'Eu le-am dat sediu. USR are putere DRĂCEASCĂ'

Gigi Becali s-a dezlănțuit după alegeri. Excentricul patron al FCSB spune că e trist că USR a câștigat alegerile pentru că e un partid care are putere drăcească. Mai mult, Becali a comentat și despre relația sa cu cei de la AUR.

„Singura durere e că a câștigat USR-ul. Dar a fost și o bucurie că nu a câștigat așa mult cât se credea pentru că ăștia de la USR au putere drăcească. Partidul are o mică tentă drăcească. Este un partid care e format de draci, cu legalizarea drogurilor. Vorbeam acum câțiva ani de neo-marxiști… Ăștia sunt ei acum. Sunt contra Bisericii. USR este dracul neamului românesc! Este îndrăcirea neamului românesc! Îmi zicea mama să votez AUR.

Eu habar nu aveam ce este AUR. Mama vorbea cu oamenii din Biserică. Eu habar nu avem, că nu știam despre ce este vorba. Sunt oameni din biserică. După aia am auzit: Claudiu Târziu. Dar eu le-am dat sediu aici la mine, la Partidul Noua Generație (n.r- fostul partid al lui Becali) au sediul. Nu știam, că le-am dat un sediu cu doi ani în urmă să facă un sediu nu știu dacă la partid că el mi-a spus mie, jurnalistul, că vrea să facă partidul ăsta și am spus pe mine nu mă mai interesează politica și am văzut și m-am bucurat că au câștigat ei. De ce ? Să spun de ce. L-am văzut pe președintele partidului că a zis «Suntem tineri. Ascultăm și vrem să căpătăm experiență». Președintele lor a zis clar «Dacă unul pleacă la alt partid, Dumnezeu îl va vedea. Dacă ne trădează, Dumnezeu vede trădarea». Ăla e un om credincios.

Și AUR are pe unul pe care voia să-l pună prim ministru. Mi-a plăcut de el, e foarte deștept. El spune ce am spus eu acum ceva timp. Că noi suntem sclavi moderni pentru că miliardarii ne comandă și facem ce vor ei. Tot ce muncim e pentru ei. Dar eu sunt liber pentru că sunt cu Hristos”, a declarat Gigi Becali, conform România Tv.