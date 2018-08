Gigi Becali s-a răzgândit. Nu mai vrea să renunțe la Eddy Harlem Gnohere

Eddy Harlem Gnohere (30 de ani) va pleca foarte greu de la FCSB, după ce în urmă cu puţin timp Gigi Becali era gata să renunţe la serviciile sale. Acum, golgheterul din sezonul trecut părăseşte vicecampioana României doar dacă un club oferă trei milioane de euro, informează mediafax.

Decisiv din nou la Mediaş, unde a intrat la pauză şi a schimbat jocul ofensiv al FCSB-ului, Gnohere i-a demonstrat lui Becali că e atacantul de care vicecampioana are nevoie, iar transferul său se va face doar pe bani mulţi: "La revedere, nu-l mai dau pe Bizon. Acum o lună de zile, de exemplu, am zis că vreau un milion de euro pe el. M-au sunat, au zis că-mi dau un milion, iar eu am zis că vreau să-mi dau un milion şi jumătate. M-au sunat ieri, mi-au zis că-mi dau un milion şi jumătate, dar le-am zis că vreau două. Unde găsesc eu cu două milioane atacant ca Bizonul, care aseară a dat trei goluri? Că a dat trei goluri! Păi, cum să-l mai dau? Îl dau, dar doar pe trei milioane de euro", a spus Becali, luni seară, despre vârful cumpărat cu doar 200.000 de euro de la Dinamo.