Gigi Mulțescu consideră corectă concedierea sa de la Astra

Antrenorul Gheorghe Mulţescu a declarat, marţi, că a fost fost dat afară "corect" de la conducerea tehnică a Astrei Giurgiu, deşi au existat şi motive obiective pentru care echipa nu a avut rezultate.

"După un început bun, a venit un grup de accidentări. S-au adunat mai multe înfrângeri şi aceste înfrângeri au fost motivul. Era în obiectiv echipa, şi în campionat şi în cupă, dar evoluţiile, care nu au fost ca înainte, şi înfrângerile... Am fost corect dat afară, ce să spun mai mult? Să-mi pun capul în gât? Am făcut şi greşeli, toţi facem greşeli, nu e nimic premeditat, dar nu au influenţat. Nu ştiu cine vine la Astra, ştiu cine a plecat. Am reziliat ieri după-amiază", a declarat Mulţescu, la Digi Sport.

El l-a criticat pe tehnicianul echipei Dunărea, Dan Alexa, care a negociat cu conducătorii Astrei, dar în cele din urmă a rămas la formaţia din Călăraşi.

"Am văzut că Alexa a zis că e un lot extrarodinar, aproape ca al Craiovei. Dacă e aşa un lot, de ce nu ai venit să materializezi tu? Mă bucuram să văd că duci echipa asta în Champions League, cu lotul ăsta foarte bun", a spus Mulţescu.

Astra Giurgiu a înregistrat trei înfrângeri la rând în campionat, ultima sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, cu Poli Iaşi. Formaţia din Giurgiu a condus cu 1-0 şi a avut şi un jucător în plus pe teren, după eliminarea lui Sin.

Astra ocupă locul 6 în clasament, cu 20 de puncte după 15 etape.

Gheorghe Mulţescu, 66 de ani, a revenit la conducerea tehnică a echipei Astra Giurgiu, la 2 septembrie, în locul lui Marius Măldărăşanu, după ce a antrenat-o şi în play-off-ul sezonului trecut.