Gino Iorgulescu, șeful LPF, internat de urgență în spital după ce ar fi făcut infarct

Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal are din nou probleme cu sănătate. Gino Irgulescu este internat la spital, după ce a suferit un infarct.

Gino Iorgulescu (67 de ani) are din nou probleme de sănătate. Șeful LPF are probleme cu inima. După ce a acuzat stări de rău, șeful LPF a fost internat pentru a fi ținut sub observație de către medici.

Ce a spus șeful LPF

“Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am.

Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent”, a declarat Gino Iorgulescu pentru cancan.ro, anunță romaniatv.net.