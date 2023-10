Giovanni Costantino: Sunt convins că ne putem atinge obiectivele

Tehnicianul italian Giovanni Costantino a declarat, marţi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FC U 1948 Craiova, că este convins că împreună cu jucătorii îşi poate atinge obiectivele din acest sezon.

"Discuţiile cu conducerea clubului erau de mai multe săptămâni, dar în ultimele zile s-au accelerat şi am ajuns la un acord. Am studiat meciurile echipei FC U Craiova, le-am văzut pe toate cele din acest sezon, pentru că înainte de toate voiam să fiu sigur că echipa îşi poate atinge obiectivele fixate. Iar eu sunt convins că le putem atinge împreună. Obiectivul este să câştigăm fiecare meci, o să o luăm pas cu pas. Sigur, există obiectivul de lungă durată, de a avea un sezon cât mai bun, dar nu poţi atinge un obiectiv de lungă durată dacă nu îţi îndeplineşti obiectivele de scurtă durată, acelea de a câştiga fiecare meci în parte", a spus el, potrivit Agerpres.

"Ceea ce îmi place la acest club este că indiferent care e poziţia acestuia în clasament, fanii îl susţin. Iar asta este foarte important. Sunt un om ambiţios, îmi doresc să obţin mereu maximum, aşa că şi aici îmi doresc să am satisfacţii la cel mai înalt nivel", a adăugat noul antrenor al grupării din Superliga.

Giovanni Costantino a menţionat că a primit informaţii utile despre fotbalul românesc de la jucători care au activat în Liga I."Nu am vorbit cu antrenori italieni care au activat în România, dar am discutat cu jucători care au evoluat aici. Mi-au spus că România are un campionat foarte bun şi competitiv", a precizat Costantino.Italianul Giovanni Costantino a fost instalat, luni seara, în funcţia de antrenor al echipei de fotbal FC U Craiova.Costantino (39 ani) şi-a început cariera la o echipă de juniori a clubului finlandez FC Futura, apoi a fost secundul lui Marco Rossi la Honved şi la naţionala Ungariei, secund la Dunajska Streda, iar ca principal le-a pregătit pe MTK Budapesta, Casarano şi pe Agia Napa (Cipru), pe care o preluase în septembrie.FC U Craiova a schimbat antrenorul după doar câteva săptămâni de la numire, portughezul Joao Janeiro fiind concediat pe 21 iunie după ce începuse treaba pe 3 iunie. FC U Craiova a început sezonul cu interimarul Florin Drăgan, dar apoi a fost pregătită de Nicolae Dică (etapele 2-7), după demiterea acestuia revenind ca interimar Drăgan. Pe 21 septembrie, Paul Răducan a fost numit antrenor principal, semnând un contract până pe 30 iunie 2024.