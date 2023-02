Globul de cristal

Suprematia Occidentului se va sparge precum un glob de cristal. Nu pot delimita exact in timp cand se va produce acest eveniment, dar tare ma tem ca vom trai moment adevarului pe parcursul acestei vieti. Drama Vestului consta in faptul ca nu mai gasim resursele de a ne extrage din superioritatea aroganta in care ne-am adancit dupa 1989. Sfarsitul comunismului ne-a creat impresia infailibilitatii, am intrat in capcana destinata invingatorilor. Se stie ca de multe ori din esecuri inveti mai mult decat din succese, acesta a fost si cazul nostru. Am batjocorit Rusia, China, Africa sau Orientul Mijlociu prin sfidarea despotica afisata. Cu totii au inghitit in sec, asteptand cu rabdare momentul razbunarii.

Cele doua blocuri care se contureaza releva ca Occidentul poate fi puternic contestat astazi. Alianta dintre China, Rusia, India, statele arabe si o mare parte din Africa ne lasa expusi din multe perspective. Resursele, forta de munca, industria grea sau sectorul manufacturier sunt esentiale pentru buna functionare a Occidentului. Cati din factorii de mai sus sunt dominati de noi? Raspuns - NICIUNUL. Se vor apuca producatorii americanii sa faca jucarii pe care sa le vanda mai apoi cu 3 dolari la Walmart? Ma indoiesc. Vor incepe europenii sa isi polueze orasele pentru a aduce inapoi industria grea delocalizata in Asia? Ma indoiesc. Vor incepe francezii plini de ei sa munceasca 12 ore pe zi pentru salarii lunare de sute de dolari? Ma indoiesc.

Toate cele patru componente enumerate mai sus sunt controlate de noul bloc format, care se opune pe fata unilateralismului american. Hegemonia Sua nu a adus mai nimic bun in ultimele decenii, vesticii au devenit lenesi, aroganti si rupti de realitatea acestei lumi. Adevarul este un concept abstract si numai faptul ca traim cu credinta ca Occidentul este unicul detinator al lui, este o mare greseala. Am ajuns sa respiram anesteziati in propria bula plina de aberatii, decuplati complet de populatia majoritara a acestei lumi. Analizati doar ultimele doua evenimente globale marcante, pentru a observa cat de geniali am fost.

Pandemia prostiei a fost prima incercare pe care am picat-o cu brio. Urmariti interviul lui Ridley pentru a intelege nivelul de absurd in care Occidentul s-a complacut in acei ani. Am ajuns sa negam legile biologiei si ipotezele fundamentale ale stiintei, inventand niste eroi de cristali lipsiti de valoare. Fiecare tara a avut proprii Fauci, in timp ce stiinta a devenit o himera a trecutului. In momentul in care “marea stiinta” se bazeaza pe consensul taximetristilor, bodyguarzilor sau cercetatorilor asupra unui unic adevar, puteti sa va faceti bagajele si sa plecati departe de lumea civilizata. Toata istoria evolutiei stiintifice s-a fundamentat pe LIPSA CONSENSULUI si nicidecum pe dictatura unui singur adevar. Am scris un articol “Tradarea cea mai nenorocita” pe Verdict App despre aceste lucruri, nu are rost sa mai insist acum.

Odata inchisa aceasta cutie a pandemiei intr-o zi prin redescoperirea gripei, am trecut la serialul Netflix pe razboi. Prin truda si sarguinta am creat un nou erou de cristal ZeleVogue, proaspat adus de pe scenele de stand-up ale marii democratii europene, Ucraina. Am inceput sa punem caramida peste caramida pentru constructia unui univers paralel cu piloni de lut, pentru a justifica o realitate in care numai noi mai credem. Elitele politice din Occident, dominate de prostie si limite intelectuale, au sarit in barca pudelului american fara sa gandeasca sau sa ridice vreo intrebare. Consecintele le putem vedea cu ochiul liber, traim in continuare in bula ireala, in care Rusia este infranta cu o scadere economica de 2% din PIB, in timp ce Ucraina castiga la pas, fara aproape 20% din teritoriu si o contractie economica de peste 35% din PIB.

Ambele momente descrise mai sus arata limitele si gradul de degradare a elitelor din Occident. Stiinta a devenit o remorca la vagoanele de bani ale firmelor pharma, in timp ce nenorocirea unor popoare devine doar o simpla ecuatie de crestere a veniturilor pentru anumite corporatii. Occidentul nu poate dainui in timp ca model universal in starea in care a ajuns. Nicio civilizatie nu poate rezista fara idealuri transcendentale, printr-un simplu consumerism aberant pe datorie. Omul de rand nu poate lupta pentru unica tinta reprezentata de un card bancar. Toate valorile pe care modernitatea occidentala s-a fundamentat sunt slabite teribil sau chiar disparute astazi. Religia a devenit o himera, in timp ce libertatea individuala este doar la mila unor satrapi institutionali. Daca asa arata victoria Occidentului in globul nostru de cristal, atunci sa ne pregatim pentru confruntarea cu realitatea globala a majoritatii.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App