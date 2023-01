Globurile de Aur 2023: 'House of the Dragon' a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-dramă

Producţia de televiziune "House of the Dragon" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 80-a gală a Globurilor de Aur, atribuite marţi seară de Asociaţia Presei Străine din Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al evenimentul, relatează agerpres.

La categoria "cel mai bun serial - dramă" au fost nominalizate producţiile de televiziune "Better Call Saul", "The Crown", "House of the Dragon", "Ozark", "Severance"."House of the Dragon" este un prequel al celebrului serial "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor") şi are o acţiune plasată cu aproximativ 200 de ani înaintea evenimentelor descrise în producţia originală.



Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic a fost câştigat de producţia TV "Succession".



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.