Globurile de Aur - Cinci momente-şoc care au marcat gala de-a lungul timpului

Seara Globurilor de Aur, care deschide în mod tradiţional sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood, are reputaţia de a rezerva uneori surprize, mai ales când starurile în ţinute de seară au abuzat de şampania oferită din abundenţă, scrie AFP potrivit news.ro.

Pandemia de coronavirus, care a afectat grav aceste ultime luni California, a constrâns organizatorii să opteze pentru o ceremonie virtuală, între Beverly Hills în California, şi New York, dar nimic nu garantează că artiştii care îşi vor primi premiile prin videoconferinţă din confortul locuinţelor lor vor alege abstinenţa.

Iată cinci momente care au marcat precedentele ediţii:

În 1998, Ving Rhames, în lacrimi, a primit premiul Globul de Aur pentru "cel mai actor într-un lungmetraj TV" pentru "Don King" şi a insistat ca un alt actor nominalizat la aceeaşi categorie să-l însoţească pe scenă. Era vorba de Jack Lemmon, simbol la Hollywood ("Some Like it Hot"), aplaudat de întreaga sală în picioare.

Omagiul suprem, Ving Rhames i-a înmânat Globul de Aur pe care l-a primit, explicând: "Pentru mine, a fi artist însemnă a oferi şi mi-ar plăcea să vă dau asta, domnule Jack Lemmon".

"Este unul dintre momentele cele mai drăguţe şi cele mai plăcute din viaţa mea", a răspuns Jack Lemmon, încercând în zadar să-i ofere lui Rhames trofeul care îi aparţinea.

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), care organizează evenimentul, i-a transmis în cele din urmă un alt Glob de Aur elegantului Ving Rhames.

Angelina Jolie s-a aruncat la propriu în apă după seara Globurilor de Aur din 1999.

Actriţa a promis înainte de ceremonie că se va arunca în piscina de la Beverly Hilton dacă este recompensată. Ea s-a ţinut de cuvânt şi chiar a tras în apă după ea, zâmbind, un jurnalist prea îndrăzneţ care încerca să o intervieveze.

Angelina Jolie a fost premiată pentru "Gia", filmul biografic dedicat top modelului american Gia Carangi, care a devenit dependentă de droguri şi a murit din cauza complicaţiilor provocate de sida în 1986, la vârsta de 26 de ani.

Jeremy Renner, supereroul Hawkeye din saga Marvel "Avengers", a avut o declaraţie de prost gust în 2015 în timp ce înmâna statueta alături de Jennifer Lopez. Atunci când J-Lo l-a întrebat pe actor dacă să deschidă ea plicul care conţinea numele câştigătorului pentru că avea "unghiile potrivite pentru acest lucru", el i-a replicat: "A, şi "globurile" potrivite pentru asta". O remarcă la adresa sânilor actriţei care a stârnit un val de indignare, mulţi acuzându-l de hărţuire sexuală.

În schimb, nici vorbă de comportament scandalos din partea lui Jodie Foster, ci un discurs emoţionant al actriţei care a primit recompensa în 2013 pentru întreaga carieră.

Toată lumea din acea seară se aştepta ca una dintre cele mai discrete vedete de la Hollywood să vorbească deschis despre sexualitatea sa. "Se pare că am o dorinţă mare de a spune ceva pe care nu l-am spus niciodată în public. Spun acum? Puternică şi mândră? Şi voi avea nevoie de susţinerea voastră", a spus actriţa emoţionată. "Sunt singură. Da, este adevărat. Sunt singură", a declarat ea în râsetele şi aplauzele celor prezenţi, înainte de a-i aduce un omagiu lui Cydney Bernard, care a fost partenera sa mai mulţi ani.

Cel mai mare şoc din istoria Globurilor de Aur nu este legat de lipsa de politeţe, de alcool sau emoţie. Este vorba despre anul în care ceremonia nu a avut loc.

În 2008, HFPA, organizatoarea acestor evenimente, a decis să anuleze înmânarea recompenselor oficial în timpul marii greve a Sindicatului scenariştilor, după ce colegii din branşa actorilor au anunţat că refuză să treacă printre pichetele de manifestanţi, în semn de solidaritate cu aceştia. Atunci, fără strălucirea obişnuită, premiile au fost anunţate într-o simplă conferinţă de presă.

Ceremonia Globurilor de Aur de anul acesta va fi găzduită de actriţele Tina Fey, din New York, şi Amy Poehler, din Los Angeles. Ele au mai avut acest rol la ediţiile din 2013 şi 2015.

Gala Globurilor de Aur va fi transmisă de NBC pe 28 februarie şi va fi disponibilă, ziua următoare, pe platforma Peacock.

Show-ul dinaintea ceremoniei va fi transmis pe contul de Twitter @goldenglobes şi pe site-ul evenimentului.