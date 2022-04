GRAMMY 2022 Olivia Rodrigo desemnată cel mai bun artist debutant (Video)

Olivia Rodrigo a primit duminică seară gramofonul de aur pentru cel mai bun artist al anului la gala premiilor Grammy care se desfăşoară la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, relatează EFE preluat de agerpres.

"Acesta este el mai mare vis al meu care a devenit realitate", a asigurat tânăra cântăreaţă în vârstă de 19 de ani, la primirea premiului din mâinile artistelor Dua Lipa şi Megan Thee Stallion, anterioare câştigătoare ale acestui premiu.Ascensiunea la faimă a Oliviei Rodrigo a avut un parcurs vertiginos similar altor fenomene precum Billie Eilish sau Rosalia, de la lansarea premiului său cântec la începutul anului 2021, "Drivers License".În 2020, tânăra era deja vedetă a serialului difuzat de Disney Channel, "High School Musical: The Musical: The Series", când a început să posteze pe contul său de Instagram videoclipuri în care interpreta compoziţii proprii la pian.Una dintre acestea a atras atenţia casei de discuri Interscope, care a impulsionat cariera unor staruri ca Lana del Rey şi Lady Gaga, pentru a-i lansa primul său single.Cu versuri simple despre o dezamăgire în dragoste, piesa a avut peste 21 de milioane de vizualizări în primele trei zile şi a bătut noi recorduri pe platformele de 'streaming'.Balada a devenit virală pe platforma TikTok şi a clasat-o pe Olivia Rodrigo ca artista cea mai ascultată din lumea muzicii anglo-saxone, în fruntea unor vedete ca Justin Bieber, Ariana Grande şi The Weekend.După acest succes uriaş, ea a anunţat că lucrează la primul său album.Câteva luni mai târziu, ea a lansat "Sour", considerat cel mai bun album al anului de publicaţii ca Rolling Stone şi care a plasat-o pe tânăra Rodrigo alături de un alt nume mare al generaţiei Z, Alanis Morissette, care a câştigat premiul Grammy în 1996 pentru "Jagged Little Pill".Olivia Rodrigo deţine în total 7 nominalizări la premiile Grammy printre care pentru cea mai bună artistă debutantă, cel mai bun album al anului şi cea mai bună înregistrare a anului.