GRAMMY 2022 Silk Sonic, cel mai bun cântec al anului cu `Leave The Door Open` (Video)

Grupul Silk Sonic a câştigat premiul Grammy acordat celui mai bun cântec al anului pentru "Leave The Door Open", la cea de-a 64-a ediţii a acestor premii care anul acesta se desfăşoară la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, relatează EFE preluat de agerpres.

Piesa interpretată de Silk Sonic, grupul de R&B format din artiştii Bruno Mars şi Anderson Paak, s-a plasat în fruntea altor nouă cântece printre care şi "Drivers License", a Oliviei Rodrigo, care întrunea cele mai mari expectative pentru a câştiga la această categorie.Printre celelalte piese figurau "Happier Than Ever" (de Billie Eilish), "Kiss Me More" (Doja Cat cu SZA), "Peaches" (Justin Bieber, Daniel Caesar şi Giveon) sau "Right On Time" (Brandi Carlile).Trofeul Grammy pentru cel mai bun cântec al anului este acordat doar compozitorilor, în timp ce premiul la categoria cea mai bună înregistrare a anului este acordat cântăreţilor, producătorilor şi inginerilor de sunet.Pentru "Leave The Door Open" au fost premiaţi Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Mile II şi Bruno Mars.Ei au urcat pe scenă după anunţarea premiului de către maestrul de ceremonii, Trevor Noah şi au mulţumit Academiei Naţionale a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări a Statelor Unite pentru această mare onoare.Silk Sonic au susţinut şi un recital în deschiderea galei premiilor Grammy şi au încântat publicul cu performanţa lor.Grupul avea în total opt nominalizări, printre care pentru cea mai bună înregistrare a anului, cea mai bună reprezentaţie de R&B şi cel mai bun cântec, "Leave The Door Open".